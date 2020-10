Proč si herečka Maisie Williamsová stále přeje, aby Arya ve Hře o trůny zabila Cersei?

Televizní seriál HBO, založený na knižní sérii George R. Martina Píseň ledu a ohně, skončil loni v osmé sezóně. Ne však každý byl spokojený s tím, jak tato série skončila. Fanoušci tak stále mají různé otázky ohledně toho, jak byly zpracovány hlavní body seriálu i jejich postav. A ukázalo se, že i herečka Maisie Williamsová má problém s finále. V ideálním případě totiž měla zabít Cersei Lannister, kterou hrála Lena Headey.

Připomeňme, že v předposlední epizodě s názvem „Zvony“ armáda Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) vnikla do Rudé bašty, aby pokračovala ve svém úsilí o získání Železného trůnu u Cersei. Zatímco Hra o trůny změnila děj a Daenerys se vlastně stala šílenou královnou, pro Cersei měl seriál jiné finále. Po setkání s Jaimem ( Nikolaj Coster-Waldau ) v naději, že tiše unikne, byla Lannisterova dvojčata uvězněna v žalářích pod Královým přístavištěm. Neměla kam uniknout, a tak se smířila se svým osudem, protože byla rozdrcena rozpadajícím se hradem.

Podle příběhu se i Arya dostane k Rudé baště s nadějí, že osobně zabije Cersei. Pak se ale zdi stavby začaly hroutit a Arya ztratila vědomí.

Nová kniha Jamese Hibberda Oheň nemůže zabít draka: Hra o trůny a nevyřčený příběh epického seriálu (Fire Can't Kill the Dragon: Game of Thrones and the Official Untold Story of an Epic Series) odhaluje názor Williamsové na smrt Cersei ve Hře o trůny. Stejně tak to, že chce, aby byla Arya původcem její smrti. Poznamenává, že by bylo skvělé, kdyby Arya celou dobu vystupovala jako Jaime, aby se mohla přiblížit k Cersei a zabít ji. Williamsové se tento nápad opravdu zalíbil a bylo jí v podstatějedno, jestli Arya v této verzi zemře.

„Ještě předtím, než byla(Cersei) s Jamiem, jsem si myslela, že shodí masku (a stane se Aryou) a oba zemřou. Chtěla jsem, aby zabila Cersei, i kdyby to znamenalo (Aryinu) smrt,“ přiznala.

Nelze popřít, že smrt Cersei fanoušky zklamala. Dokonce i samotná Lena Headey dříve přiznala, že chce pro svou postavu lepší smrt. Lidé očekávali, že bude mnohem vynalézavější vzhledem k tomu, jak důležitou postavou ve Hře o trůny byla. Cersei vyla vypočítavá, nemilosrdná a naštvaná a bylo tedy jistým zklamáním vidět, jak umírá v náručí milovaného člověka, který ji stále chrání. Každopádně se fanoušci seriálu domnívají, že měla zemřít krutější smrtí, což by bylo trestem za všechny špatné skutky, které v Západozemí spáchala.

Vzhledem k tomu, že si Arya zažila svůj důležitý okamžik, když dříve zabila Nočního krále (v poslední sezóně Hry o trůny), emoční návratnost za to není ve srovnání s jejím zabitím Cersei v podstatě nic. Skutečnost, že by se Arya změnila v Jaimeho, by navíc byla skvělým způsobem, jak zdůraznit její schopnost zaujmout jakoukoli podobu. V průběhu let usilovně pracovala na tom, aby byla lépe připravena na uskutečnění svého plánu pomsty proti těm, kteří jí a její rodině v minulosti ublížili. A pokud existuje někdo, kdo si pomstu rozhodně zaslouží, pak je to Cersei. To dává smysl i vzhledem k tomu, že Cersei byla do značné míry tou, kdo zahájil řadu nešťastných událostí pro Starky, počínaje útokem na Neda Starka (Sean Bean) v první sezóně. Takže, i kdyby Arya zemřela a zabila Cersei tímto způsobem, byl by to pro obě postavy uspokojivější závěr.