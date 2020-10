Hvězda Slunečné Eva Burešová se ukázala v roli tesaře. Podívejte se, jak jí to šlo a jak při tom vypadala

Na instagramovém profilu Evy Burešové se objevilo několik nových fotografiích, na nichž je dotyčná zachycena tak, jak ji fanoušci ještě neznají. Má na sobě totiž montérky a snímky pochází z tesařské dílny, kam se Eva vydala se svým kolegou, youtuberem Pedrem.

„Řemeslo je cool. A tesař naprosto nejvíc! Další díl je venku. Pojďte se podívat, jak jsme se s @pedrosgame poprali s tímto oborem. Za mě určitě nejvtipnější díl!“ napsala Eva k příspěvku.

A reakce se jen hromadily. Fanoušci nejprve hodnotili celý koncept a psali, že je nový projekt velmi baví.

„Je to skvělý! Moc mě to baví, úžasný!“ zněly nadšené reakce.

„Evičko, strašně se mi tenhle koncept líbí! Je to super nápad a Vy a Pedro máte velký vliv na sociálních sítích, což je super,“ přiznávali další.

A podobné reakce přibývaly: „Je to super. Zase jsem se hodně nasmála a je to vážně úžasný. Děkuju vám i Pedrovi za to, co děláte.“

Pár fanoušků jim pak doporučilo, jaké obory by měli vyzkoušet příště. „Zkuste obor karosář, zajímalo by mě, jak byste se tímto oborem poprali,“ zněla rada.

I ostatní komentující psali, že několik dílů projektu už zhlédli a jsou moc spokojení. Dodávali, že Eva a Pedro jsou navíc skvělá a sehraná dvojka.

Mimo to se ale objevilo i pár poznámek na to, že jak Eva vypadá. A podle fanoušků jí to moc slušelo.

Projekt Řemeslo je cool

Připomeňme, že zpěvačka a herečka Eva Burešová je spolu s youtuberem Petrem Floriánem, známým spíše jako Pedro, nedílnou součástí projektu s názvem Řemeslo je cool. Tento projekt se koná pod záštitou PhDr. Mgr. Víta Šimrala, Ph.D. et Ph.D. radního hl. m. Prahy pro školství, sport, vědu a podporu podnikání a jeho cílem je ukázat, že pro spoustu mladých lidí může být správnou cestou vystudovat řemeslo a být úspěšný v dané profesi. A to nejen s ohledem na pracovní uplatnění, společenskou potřebu, zajímavé finanční ohodnocení ale i v souvislosti s případným navazujícím studiem v oboru.

Eva Burešová

Dotyční si tak během působení v projektu vyzkouší hned několik profesí. Atraktivní formou tak budou představeny mnohé obory. Diváci například mohli již zhlédnout, jak si Eva s Pedrem poradili s řemesly jako je elektrikář, strojní mechanik, zahradník či tesař. A mohou se těšit i na další. Neměli bychom tedy zapomínat na to, že rčení „zlaté české ručičky“ nevzniklo jen tak pro nic za nic.

Eva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se i do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Před rokem účinkovala v show Tvoje tvář má známý hlas. Skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v novém seriálu Slunečná. Co se týče jejího osobního života, má syna Nathaniela.