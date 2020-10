Rozkol v královské rodině: Nová kniha odhalila tajemství zhoršujících se vztahů mezi princem Williamem a Harrym

Autorem knihy Bitva bratrů: William, Harry a příběh o rodinném chaosu napsaný zevnitř (Battle of Brothers: William, Harry and the Inside Story of a Family in Tumult) se stal životopisec Robert Lacey, který pracuje jako historický poradce pro seriál Koruna. Podrobně popsal příběh vztahu dvou synů prince Charlese a lady Diany, kteří spolu až do konce roku 2020 prakticky nemluví, i když si byli ještě před několika lety velmi blízcí.

Uvádí se, že hlavním úkolem autora bylo ukázat, jak se dva bratři, kteří ve velmi mladém věku přežili smrt své matky a byli nuceni žít pod věčným dohledem veřejnosti a s nenávistí k paparazzi v duších, se nyní ocitli ve zcela odlišných fázích svého života. William, který vždy úhledně dodržoval královský protokol, se chystá na to, že se dříve či později stane králem. Harry, častý hrdina skandálů, se oženil s americkou televizní hvězdou a rok a půl po luxusní královské svatbě odešel žít do Ameriky se svou ženou a synem.

Úryvky z knihy zveřejnily noviny Daily Mail a je z nich možné vyčíst, že přinejmenším ospravedlňují kritický postoj odborníků vůči životu britské královské rodiny k vévodům ze Sussexu.

Podle Roberta Laceyho měla královna Alžběta II ke svému vnukovi Harrymu vždy zvláštní sympatie a byla ráda, že se v jeho životě objevila Meghan Markle. Postupem času se jí však chování páru začalo zdát „extravagantní a impulzivní“.

Velká část jejich chování podle autora knihy neodpovídala tradičním představám o členech královské rodiny. Zdroj Roberta Laceyho například uvedl, že jednání s nimi bylo jako jednání s „tvrdým hollywoodským právníkem“, protože Harry a Meghan požadovali záruky ve všech bodech, jako by diskutovali o nějaké právní smlouvě.

Palác přiváděla do rozpaků také snaha Harryho a Meghan zpeněžit svou příslušnost ke královské rodině. Zatímco Windsorská dynastie pro doplnění královských fondů využívá prodej dárkových výrobků s vlastní symbolikou, vévodové ze Sussexu zašli mnohem dále a v červnu 2019 oznámili, že pod značkou Sussex Royal budou nabízet „služby sociální práce, zejména organizaci a realizaci skupinové psychoterapie, poradenství, služby emoční podpory“. Mnozí se však styděli za to, že psychoterapeuti budou pracovat jménem královské rodiny.

Harry a Megan současně obrátili palác proti sobě, odmítli se poradit s vyššími představiteli královské rodiny a podnikli různé kroky. Například nikdo nevěděl, že plánují žalovat nakladatelství News International, Mirror group a Associated Newspapers.

„Pár se postavil proti třem největším britským mediálním společnostem, aniž by mluvil s královnou nebo princem Charlesem,“ uvádí se.

To, že se vévodové ze Sussexu plánují vzdát svých královských povinností, oznámil princ Harry svému otci a prarodičům 10 minut před oficiálním oznámením. Jak vysvětluje Robert Lacey, šok, který novináři zažili večer 8. ledna, kdy se o tom dozvěděli, nebyl nic ve srovnání se „zmatkem a hněvem, který zažili obyvatelé královských rezidencí, kterým dal Harry náskok jen 10 minut“.

Historik dále vysvětluje, že se princ Charles v tu chvíli zotavoval z cesty na Blízký východ. Pokud jde o Alžbětu II. A prince Filipa, tato zpráva je prý údajně zlomila.

Je pravda, že do té doby měl princ Harry pocit, že byl z rodiny vyloučen. Faktem je, že během vysílání vánočního projevu Alžběty II si diváci všimli, že na stole vedle královny není mezi portréty jejích rodinných příslušníků žádný obraz Harryho, Meghan a malého Archieho.

„To, kdo se během vánočního projevu objeví či neobjeví na stole, ukazuje na to, kdo je favorizován a kdo nikoli,“ vysvětlil historik.

O tom, jak k došlo k odloučení mezi princem Williamem a Harry se ve výňatcích z knihy, jejíž část je nyní k dispozici veřejnosti, prakticky nic neuvádí. Známým se stalo jen to, že na začátku rychle se rozvíjejícího vztahu mezi princem Harrym a Meghan Markle se William s jistými obavami obrátil se na svého strýce z matčiny strany, Charlese Spencera, aby krotil vášně svého mladšího bratra. To Harryho však jen rozčílilo, jelikož se mu nelíbilo, že William zasahuje svým příbuzným do osobních záležitostí.