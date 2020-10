Pagáčová promluvila o Halloweenu: Nikdy jsem nebyla velkej fanda tohodle svátku, ale…

Podzim je už v plném proudu a co nevidět se bude slavit také oblíbený svátek – Halloween. Na to na sociální síti upozornila také česká herečka a moderátorka Patricie Pagáčová, která se fanouškům u této příležitosti svěřila s tím, jaký názor na tento svátek má, a zda jej slaví či nikoli.

Oblíbená herečka sdílela na svém Instagramu několik snímků, na nichž je zachycena s českou zpěvačkou Monikou Bagárovou, s níž letos usedla také v porotě pěvecké soutěže SuperStar 2020. A za zmínku stojí hlavně to, že tyto krásky zdobí neobvyklý make up. Že by halloweenský?

„Día De Los Muertos. Halloween je za dveřma. Letos ho podle všeho budeme slavit doma, ale proč se doma jen tak pro srandu pěkně nezmalovat? Přiznám se, že jsem nikdy nebyla velkej fanda tohodle svátku, ale na druhou stranu mám ráda kostýmy, a tak jsme ho poslední 3 roky slavili. V nejnovější epizodě Make up in the city přinášíme inspiraci právě na halloweenský líčení,“ napsala ke snímku Patricie.

A na nový příspěvek okamžitě reagovali její sledující. Ti dokázali neobvyklý make up patřičně ocenit.

„Moc vám to sluší, holky,“ podotýkali a přidávali se další: „Super, krásná fotka.“

„Myslím si,že s Monikou jste si sedla perfektně… Smekám…“ vyjadřovali se i někteří ke vztahu těchto dvou krásek.

se zkrátka hrnuly z každé strany: „Holky, vy jste prostě k zulíbání.“

Pár fanoušků potěšilo i to, že se Bagárová s Pagáčovou na snímcích usmívají a doslova září: „A dobře vy dvě, přece se nebudeme mračit, sluší vám to…“

„…Ne princezna, ale carevna… První, co mě napadlo… Hláška z Mrazíka… Jste super, baby, ten úsměv je prostě nejvíc a v dnešní těžké době je třeba si jej zachovat nejen na tváři, ale i na duši… Děkuji za milou krásnou pozitivní fotku,“ rozněžnila se jedna fanynka.

Kromě pozitivních komentářů se objevilo ale i několik kritických. Patricii například její sledující upozorňovali na to, aby si nepletla Dia de los Muertos a Halloween.

„Každý ten svátek je o něčem jiném a slaví se jindy,“ podotýkali.

Další si pak neodpustili narážku na to, proč by Češi měli slavit cizí svátek.

„Proč bychom měli slavit americký svátek? Jsme snad v Americe?“ ptal se nachápavě jeden uživatel a záhy se k němu přidal i další: „Nic ve zlém, ale je to americký „svátek“, co by na to řekli vaši předci… My máme přece svůj svátek.“

Patricie Solaříková Pagáčová

Patricie Pagáčová, rozená Solaříková, je česká herečka a příležitostná moderátorka. Jako malá se proslavila rolí Aničky Studničkové v seriálu Ranč U Zelené sedmy. Velkou slávu jí však přinesl i seriál Ulice, v němž hrála Terezu Jordánovou, a to již od roku 2005. Zahrála si také v divadle (Dokonalá svatba, Doktor v nesnázích, Fantastická žena) či ve videoklipu „Naše cesty“ od Marka Ztraceného. Kromě toho moderovala pořad Jak to vidí MasterChef 2019. Letos také usedla v porotě oblíbené pěvecké show SuperStar a nově se začala objevovat i v seriálu Modrý kód.

Co se týče jejího vzdělání, vystudovala management obchodu a služeb na střední odborné škole. V roce 2009 se neúspěšně pokoušela dostat na DAMU. V roce 2015 dokončila studium humanitních studií na Metropolitní univerzitě.

Pokud jde o její osobní život, v roce 2018 začala chodit s Tiborem Pagáčem, s nímž se v lednu 2019 zasnoubila. Téhož roku v červnu se vzali.