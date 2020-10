Mareš ohromil uživatele svým outfitem: Vás potkat, tak zahazuji peněženku a rychle prchám do tmy

Vypadá to, že se Leoš Mareš nechal inspirovat svou manželkou Monikou, která se živila jako módní stylista a své fanoušky také často překvapovala a překvapuje různými nevšedními outfity. Tentokrát se totiž ukázal tak, jak jej ostatní neznají.

Na jeho Instagramu se objevila fotografie, na níž má oblečený delší hnědý kabát, světle hnědé kalhoty, výrazné černé boty a v ruce drží pánskou kabelku. Celý outfit pak podtrhl ještě tmavými slunečními brýlemi. K danému snímku pak přidal následující hashtagy: #Plukovník, #SkupinaKabát, #UpřimnýPodhled a #BudhaMeziNohama.

Jeho odvážná image se ale tentokrát nesetkala s pochopením. Lidé mu totiž vzkazovali, že mu tento styl vůbec nesluší.

„To je děs,“ zněl jeden komentář a navazoval na něj další: „Strašný.“

„Hm, radši to sundej, Leoši…“ přidávali se ostatní.

„Vás potkat, tak zahazuji peněženku, mobil a velmi, ale velmi rychle prchám do tmy,“ zněl další komentář.

Spousta fanoušků tak nedokázala pochopit, co se s jindy obdivuhodným stylem Leoše stalo. „No, tak u nás doma se tleskánky nekonají, tohle vám vůbec nesedí...“ vyjádřila svůj názor další fanynka.

Někteří podotýkali, že vypadá jako myslivec, ale ani to neměnilo nic na tom, že se Leošovo oblečení ostatním nezalíbilo. „V tom bych nešel ani na hřiby,“ poznamenávali.

Další poukazovali na to, že ani drahé a značkové oblečení to nezachrání: „Určitě vše, co máte na sobě, je značkové a drahé, ale vůbec Vám to nesluší. Šup do kalhot a tenisek.“

Kromě toho se v komentářích začala objevovat také různá přirovnání. Někteří psali, že moderátor vypadá jako „plukovník Marešula“ nebo „Leoš Gestapo“. Jiní jej zase přirovnávali k Inspektorovi Clouseau, kterému už chybí jen klobouček.

„Kabátem jste mi připomněl moji babičku (ročník 25), měla podobný,“ napsala jedna uživatelka.

A objevovaly se i asociace spjaté s filmem. „Už jen hrablo místo kabelky a jste jak dědek Marley ze Sám doma 1. Tomu to také sluší...“ zněl jeden komentář.

„Mně jste teď úplně připomněl toho lovce z Jumanji,“ bavili se další.

Snad jediný, kdo Leošův outfit chválil, byla slovenská modelka Andrea Verešová . Ta do komentářů napsala: „Tak, pane generále, musím vás pochválit! Super styl! Jako vždy velký Machr!“

Leoš Mareš je český moderátor rádia Evropa 2, herec a zpěvák. Moderoval show Talentmania, pěveckou soutěž Česko Slovenská Superstar, dále například X Factor či Hlas Československa. V letošním ročníku SuperStar usedl do křesla poroty. V roce 2018 se oženil s Monikou Koblížkovou. Na podzim 2018 nazpíval upravenou verzi písně „Být stále mlád“ s Karlem Gottem a z duetu se stal hit.

Natočil také čtyři alba, na kterých se nacházejí mimo jiné i duety s Martinou Balogovou či Terezou Kerndlovou. Sám sebe nepovažuje za zpěváka. V roce 2015 měl svou vlastní talk show a zúčastnil se s Katarínou Štumpfovou soutěže České televize StarDance.