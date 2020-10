„Musela jsem dát dolů pět kilo.“ Dara Rolins se svěřila, proč musela držet přísnou dietu

Ačkoliv by si většina z nás pomyslela, že Dara Rolins by se svou postavou mohla rázem na přehlídkové molo, samotná zpěvačka přiznává, že kvůli jisté nabídce musela zhubnout pět kilo. Držela kvůli tomu přísnou dietu a tvrdě cvičila.

Dara Rolins se ve svých 47 letech pyšní vypracovanou postavou, o které leckdy sní i mladší ženy. Často však říká, že ji zadarmo určitě nemá a musí na ní pracovat. Její oblíbený sport je jóga, dává si pozor na stravu a často chodí pěšky. Ačkoliv by se tak mohlo zdát, že na její postavě již nelze nic vylepšit, zpěvačka se pro Blesk přiznala, že má za sebou dietu kvůli focení.

„Všechny modely jsou velikost 32-34, a tu já rozhodně nemám, takže jsem musela dát dolů pět kilo. Pila jsem šťávy, koktejly, hodně cvičila a šlo to. Ale pořád jsem si říkala, co když se do toho nevejdu, co budou dělat, rozpárat to nemohou, protože to jsou ikonické modely, které jsou vystavené v galerii a byly zapůjčené jen na focení. Ale naštěstí to dobře dopadlo,“ uvedla pro server.

Rolins totiž souhlasila s focením modelů od Jeana Paula Gaultiera na obálku prestižního magazínu Vogue, úplně zadarmo to ale nebylo.

Její vypracovaná postava se vyjímala také na mnoha fotkách, které zveřejnila na sociální síti Instagram. Na jedné z posledních by se mohlo zdát, že by Dara mohla již nějaké to kilo přibrat, v komentářích se však hrnuly zpěvačce jen samé lichotky. „Bože, dopřej i mně takovou postavu,“ napsala například jedna ze sledujících.

Dara se však v rozhovoru přiznala, že se už stravuje normálně, ale jako hubená se cítí velmi dobře. Zmínila také, že jako každý rok i nyní připravila diář Rok podle Dary. „Celý rok na něm pracuji a vymýšlím, jak ho udělat ještě lepší než ten předtím. Letos je jiný v tom, že je v každém dárek v podobě náramku,“ prozradila.

Dara Rolins

Dara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla 1. ledna 2013 omilostněna.

Má dceru Lauru, jejímž otcem je Matěj Homola, zpěvák a kytarista kapely Wohnout. Pár se však v roce 2010 rozešel.