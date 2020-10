Belohorcová poslala pozdrav ze Španělska a pochlubila se šťastnou rodinkou. Na sexbombu se však vrhla kritika

Dnes se Belohorcová rozhodla věnovat nový příspěvek svému manželovi.

„My... určitě nejsme ani dokonalý, ani ideální pár... a věřte mi, ani u nás to vždy není zalité sluncem a někdy zahřmí i bouřka... ale co je důležité, že se umíme spolu radovat a smát se... v těžkých chvílích jsme jeden pro druhého velkou oporou... vždy všechno, co jsme si vybudovali, je naše společná práce ... a máme spolu dvě krásné, zdravé děti, které nám dělají velkou radost… to jsme prostě MY,“ okomentovala romantický snímek moderátorka.

Pod snímkem se začaly ihned hromadit komentáře: „Tak to má být, Zuzi. Vzájemná opora a podpora je velmi důležitá,“ poznamenala pod fotkou jedna z fanynek.

Někteří ale nebyli až tak moc pozitivní. „Někdy to s tou chválou a rodinkou už přeháníte,“ nechala slyšet uživatelka.

Další se také ptali, proč se rodina nevrátila do České republiky nebo na Slovensko. „Neboť mají rádi teplo a moře,“ tipla si sledující moderátorky.

Proč utekli z Miami?

Manžel Belohorcové Vlasta Hájek dříve Blesku prozradil, že hlavními důvody, proč se rodina vrátí do Evropy, jsou rasové nepokoje po smrti Afroameričana George Floyda a šířící se pandemie koronaviru. „Rozhodli jsme se neprodloužit si v USA vízum. Zuzka byla zpočátku proti, ale pak to uznala. 31. srpna se stěhujeme zpět do Evropy,“ řekl.

„Necítíme se na Miami po těch protestech bezpečně, je tam obrovský rasismus vůči bílým, jsou tam špatné střední školy, mizerné zdravotnictví. A samozřejmě obrovskou ránu dostal kvůli covidu i turismus. Náš penzion, který jsme provozovali, musel skončit. Teď ho předěláváme na normální dům a dáme do prodeje, ale ať se prodá, nebo ne, z Ameriky odcházíme,“ dodal Hájek.

Zuzana Belohorcová je na Slovensku známá jako moderátorka počasí a erotického pořadu Láskanie. V minulosti moderovala i erotickou show v Česku – Peříčko, vysílanou na televizní stanici TV Nova. Na televizi Markíza moderovala i reality show Big Brother.