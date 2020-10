Eva Burešová má koronavirus. Je Slunečná v ohrožení?

„Ano, je to pravda. Eva Burešová je pozitivní. Z celého týmu je ale jediná. Všichni herci totiž pravidelně podstupují testy na covid-19. Do karantény zatím musel jeden kameraman, který s ní byl v posledních dnech v přímém kontaktu,“ sdělila šéfka lifestylového PR Zuzana Brzáková s tím, že natáčení seriálu není rozhodně v ohrožení.

To potvrdil i PR koordinátor seriálu Josef Ducký. „Její obrazy se přesouvají, až bude mít po karanténě. To by mělo být za deset dní. Jinak se točí, protože jsme to právě i díky různým opatřením zachytili včas. Teď navíc měli herci čtyři dny volno, takže nepřišli do kontaktu,“ řekl, podle něhož není vysílání seriálu rozhodně v ohrožení.

„Všechny díly pro tento rok máme již natočené a točíme už leden,“ vysvětlil Ducký.

Burešová nemoc potvrdila. „Ano, je to pravda. Uvidíme, jaké to bude,“ sdělila herečka, které se mělo udělat špatně v minulých dnech, proto se nechala otestovat.

Burešová se stěhuje se synem. Kam?

Oblíbená herečka a nadaná zpěvačka Eva Burešová dříve na svém instagramovém profilu sdílela dobré zprávy. Kráska se chystá na novou kapitolu svého života, rozhodla se přestěhovat do nového domova.

Burešová zveřejnila fotku se svým synem, na které se synem sedí na podlaze v prázdném pokoji.

„Dnes jsme si vyzvedli klíče od našeho nového domova. Měla jsem takovou radost, když jsem tento byt našla. Každý den přemýšlím, jak si to tam s poťouchlem zařídíme, ať se máme hezky a ať cítíme domov. Mám taaak obrovskou radost a Natýnek evidentně taky, celé si to tam proběhl a už se i rozhodl, kde bude jeho pokojíček. Chcete být u toho s námi? Chcete ať s vámi sdílím naše stěhování a zútulňování?” napsala na své sociální sítí.

Fanoušci v komentářích blahopřáli zpěvačce k novému bytu.

Její fanoušci a příznivci, jichž má jenom na Instagramu více než 300 tisíc, teď mohou očekávat následné „stěhování a zútulňování“.

Herečka Eva Burešová aktuálně září v roli svérázné statkářky Týny ve veleúspěšném primáckém seriálu Slunečná.

Účastní se také zábavného pořadu Zlatá maska, je porotkyně v hudební show Tvoje tvář má známý hlas a hraje v několika divadelních představeních. Rovněž představila fanouškům svůj interaktivní diář na příští rok.