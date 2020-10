Burešová se podělila o to, jak u ní probíhá covid. Jak je na tom?

Eva Burešová je se synem Nathanielem v karanténě a poctivě se léčí. Oblíbená herečka se rozhodla, že své fanoušky bude průběžně podrobně informovat o svém zdravotním stavu.

Zveřejnila fotku se svým roztomilým synkem v roli lékaře.

„Covid den první. Jsem v dobrých rukách. Zatím vše cítím, takže se dopuju čokoládou, než to vypukne. Více ve stories,“ napsala v příspěvku.

„Cítím se zatím tak, že jsem nachlazená. Bolí mě hlava, piju čajík. Zatím den první dobrý,“ uvedla v pátek na svém profilu na Instagramu ve stories.

„Covid pozitivní den dva - zatím jsem stále stejná, pořád mám průběh, jako když jste lehce nachlazení, čich mám, chuť mám, tak si říkám, jestli je to covid, jestli se tam nemohl někdo splést a není to jen nachlazení nebo chřipka,“ zpochybnila tak herečka svůj pozitivní test.

„Vím, že každej má průběh jinej, že ztráta čichu může přijít později, to všechno vím a nedovoluju si to zlehčovat, nejsem lékař. Tuším, že to může být ještě horší a že to možná ještě přijde,“ okomentovala.

„Odmalička vždycky, když jsem měla chřipku, tak jsem měla velmi těžkej průběh - čtyřicítky, halucinace, zvracení, takže čekám, jestli to přijde,“ dodala Eva s tím, že bude o sobě dávat vědět i nadále. „Ozvu se vám zítra, jaký bude den třetí,“ slíbila vystrašeným fanouškům Burešová.

Je natáčení Slunečné v ohrožení?

„Ano, je to pravda. Eva Burešová je pozitivní. Z celého týmu je ale jediná. Všichni herci totiž pravidelně podstupují testy na covid-19. Do karantény zatím musel jeden kameraman, který s ní byl v posledních dnech v přímém kontaktu,“ sdělila k věci šéfka lifestylového PR Zuzana Brzáková s tím, že natáčení seriálu není rozhodně v ohrožení.

To potvrdil i PR koordinátor seriálu Josef Ducký.

„Její obrazy se přesouvají, až bude mít po karanténě. To by mělo být za deset dní. Jinak se točí, protože jsme to právě i díky různým opatřením zachytili včas. Teď navíc měli herci čtyři dny volno, takže nepřišli do kontaktu,“ řekl a uvedl, že vysílání seriálu rozhodně není v ohrožení.

„Všechny díly pro tento rok máme již natočené a točíme už leden,“ vysvětlil Ducký.