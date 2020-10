Agáta Hanychová sklízí díky nové image jen samou chválu. Moc ti to sluší, už nikdy jinak, vzkazují jí fanoušci

Česká modelka a maminka dvou dětí Agáta Hanychová sklízí jen samou chválu. Důvodem je to, že se před pár týdny rozhodla změnit svou image a obarvila si vlasy. Tentokrát se nechala obarvit znovu, aby ještě více docílila požadované barvy. A vypadá to, že se jí to podařilo!

Agáta Hanychová přešla od hnědé k blond barvě vlasů a nestačí se divit, jak hezké reakce sklízí. Především u posledních fotografií, které nafotila na dovolené na horách.

„Ta nadmořská výška má hezký filtr,“ napsala ke snímku a připojila hashtagy #vokne, #skocit, #nofilterneeded.

A samá chvála se jen hrnula. Lidé jí psali, že ten filtr, o kterém mluví, se jmenuje „láska“. Naráželi tím na to, že Agáta na sociálních sítích sdílela i snímek se svým novým objevem, s nímž na hory právě vyrazila.

A i další přiznávali, že je z fotek vidět, jak Agáta září. „Bože, vy jste tak krásná,“ dodávali ostatní.

„Blond a rovné vlásky ti moc sluší. Jsi v tom jemná. A úsměv je TOP! Už nikdy jinak,“ doporučila jí jedna uživatelka.

„Hezčí jste nebyla,“ stálo v další reakci a další se přidávali, že Hanychová nyní vypadá jako „malá holčička“.

A vypadá to, že blond se líbila i ostatním: „Taje opravdu úžasná. Kdo by to řekl, že to bude taková bomba, super.“

Mimo pozitivní ohlasy se fanoušci zaměřili i na to, koho jim nyní modelka připomíná.

„Jsi celá mamka,“ myslela si jedna uživatelka.

Další si zase stála za tím, že jí Agáta nyní připomíná její malou dcerku. „Celá Mia,“ napsala.

Ale našly se i mnohem odvážnější přirovnání: „Malá mořská víla.“

Agáta se tak nyní může jen radovat. Konečně je šťastná v osobním životě, a navíc lichotky sklízí i jinde.

Agáta Hanychová

Agáta Hanychová je česká modelka, majitelka modelingové agentury, moderátorka a také příležitostná herečka. V roce 2005 se stala druhou vicemiss České republiky. V současné době se prezentuje jako módní návrhářka. V roce 2020 je moderátorkou na Mall TV v pořadu Mall Boxing (společně s Natálií Kotkovou nebo Jitkou Nováčkovou).

Pokud jde o její soukromý život, v současné době je tato kráska rozvedená. Jejím manželem byl muzikant, herec a moderátor Jakub Prachař, za kterého se vdala v roce 2013. S ním má dceru Miu, která se jim narodila v roce 2017. Z předchozího vztahu s hráčem amerického fotbalu Mirkem Dopitou má ještě syna Kryšpína (2011).