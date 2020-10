„Kdybych tehdy nešla na konzervatoř…“ Hvězda Slunečné Eva Burešová prozradila, co by dělala, kdyby se nestala zpěvačkou

Eva Burešová na svém Instagramu zveřejnila snímky z natáčení projektu Řemeslo je cool, kde si společně s youtuberem Petrem Floriánem vyzkoušela řemeslo cukráře. Rovněž se přiznala, že v případě, kdyby nešla na konzervatoř, ráda by dělala cukráře. V komentářích však někteří uživatelé podotkli, že by s takovým povoláním moc spokojená asi nebyla.

Na svém profilu v Instagramu Eva Burešová uveřejnila pár snímků z natáčení posledního dílu projektu Řemeslo je cool, kde je jasně vidět, že spolu se svým kolegou Petrem Floriánem si to pěkně užila. Česká herečka si totiž vyzkoušela řemeslo cukráře a nejen to – následně ochutnala i samotné cukrářské výrobky. Podle jejích slov by se jí takové povolání docela líbilo.

„Řemeslo je Cool! Kdybych tehdy nešla na konzervatoř, teď už vím, že bych chtěla být cukrář. Úžasné to řemeslo. Podívejte se, jak nám to s @pedrosgame šlo,” nadšeně popisuje své zážitky Burešová.

Mnozí fanoušci ocenili snahu Burešové propagovat toto zajímavé řemeslo. Podle nich není moc populární a zalouží si větší pozornost.

„Jsem vděčný za to, že propagujete řemesla, bez kterých se neobejdeme, a bylo to pro mnoho lidí v posledních letech sprosté slovo!!! Děkuji,” vyjádřil svůj vděk uživatel brunsperchan.

Další komentující však poukázali na to, že tato práce nemá jen ty pozitivní stránky. Naznačili totiž, že by plat cukráře Burešovou sotva potěšil.

„Řemeslo dobré, ale směšně finančně ohodnocené,” zdůraznila uživatelka jindriska_prchalova.

„Já jsem šla. Miluji to, ale nikdy bych v tom nepracovala, strašná dřina. Opravdu byste se neměla tak dobře jako teď...12-14 tisíc čistého na výplatu a to ještě snad... zaplatíte byt a čau,” neutěšeně podotkla uživatelka.

S tímto názorem se ztotožnila i uživatelka s přezdívkou vrabcaci, která uvedla, že tato práce je mnohem náročnější, než se může zdát na první pohled.

Uživatelé zmínili i skutečnost, že Eva Burešová byla před několika dny pozitivně testována na koronavirus. Někteří si totiž mylně mysleli, že se herečka zúčastnila natáčení již poté, co byla nakažena.

„Vždyť máš coronu,” napsal jeden y uživatelů.

Nebyl to jediný komentář tohoto druhu a v konečném důsledku na to Burešová zareagovala.

„Prosím vás, nechte těch komentářů. Je přece logické, že je to předtočeno. Dávám to zde každou neděli... Přece si nemyslíte, že bych šla něco točit s covidem a ještě to tady veřejně vystavovala,” odpověděla česká herečka.

Burešová se nakazila koronavirem

Předtím Eva Burešová potvrdila informace, že byla infikována covidem-19. Podle jejích slov se v posledních dnech necítila dobře, a proto se nechala otestovat. Nyní je herečka společně se svým synem v karanténě. „Cítím se zatím tak, že jsem nachlazená. Bolí mě hlava, piju čajík. Zatím den první dobrý,“ uvedla v pátek na svém profilu na Instagramu ve stories.

„Covid pozitivní den dva - zatím jsem stále stejná, pořád mám průběh, jako když jste lehce nachlazení, čich mám, chuť mám, tak si říkám, jestli je to covid, jestli se tam nemohl někdo splést a není to jen nachlazení nebo chřipka,“ zpochybnila tak herečka svůj pozitivní test.

„Vím, že každej má průběh jinej, že ztráta čichu může přijít později, to všechno vím a nedovoluju si to zlehčovat, nejsem lékař. Tuším, že to může být ještě horší a že to možná ještě přijde,“ okomentovala situaci.