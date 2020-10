Okouzlující modelka Peštová oslavila 50. narozeniny. Vidíme, že lze stárnout do krásy a s grácií, vzkazují jí příznivci

I když tato krásná modelka oslavila již své 50. narozeniny, vypadá to, že vůbec nestárne. Důkazem mohou posloužit i její nově přidané fotografie, které se objevily na Instagramu. Daniela Peštová je totiž den ode dne krásnější, čehož si všimli i její fanoušci. Podívejte se, jak to této čerstvé padesátnici sluší!

Na instagramovém profilu této krásky se objevil nový snímek, na němž je dotyčná zachycená na pláži, u moře, a má na sobě jen sako a kalhotky. Daniela přitom na snímku doslova září – nechala se zvěčnit s úsměvem od ucha k uchu. A připomeňme, že Peštová minulý týden oslavila už padesáté narozeniny, ale málokdo by jí tento věk hádal.

„Tak takhle přesně se teď cítím a těch 5 křížků na krku vůbec necítím jako zátěž, naopak! Neřeším blbosti, nepotřebuji nikomu nic dokazovat. Je mi dobře na těle i na duši a konečně chápu, co má moje mamka na mysli, když říká, že stárnout je štěstí, protože ne každému se to podaří. Děkuji vám všem za milá přání. I díky vám jsem si ten svůj velký den super užila!“ napsala k fotografii.

A pozitivní reakce se jen hrnuly. Kromě gratulací se v komentářích objevily i lichotky.

„Danielko, všechno nejlepší k narozeninám. Stárnout s grácií umí málokdo, ale vy vlastně ani nestárnete. Takže ty křížky můžete nosit s hrdostí sobě vlastní,“ poznamenávali uživatelé.

A přidávali se i další: „Vypadáte úžasně a věk je jen číslo… Alespoň vidíme, že lze stárnout do krásy, s grácií a bez toho, dělat si vrásky z nových vrásek… Všechno nejlepší, Danielo, hlavně hodně zdraví a buďte nám i nadále inspirací.“

A o tom, že je Daniela pro mnohé inspirací, se zmiňovala spousta lidí: „Jste inspirací, mám velmi ráda Vaši energii. Všechno nejlepší.“

Jedna uživatelka se navíc svěřila, že také překročila již práh padesátky a cítí se skvěle, jako Daniela: „Všechno nejlepší přeji, Danielo! Taky mi bylo nedávno 50 a cítím se skvěle… Život se najednou zdá méně komplikovaný než byl před 30lety.“

Uživatelé tak této krásné modelce dávali jasně najevo, že v jejím případě je věk opravdu jen číslo. A přáli jí také pevné zdraví.

„I já si přeji vypadat jako vy! Krásné narozeniny,“ vyjádřili své přání někteří.

„Všechno nejlepší. Stále jste nádherná žena… Klobouk dolů, jakou máte formu,“ neodpustili si hezkou poznámku další.

A o její kráse a mladistvém vzhledu svědčí i další fotografie, o něž se Peštová podělila.

Daniela Peštová se narodila v Teplicích a je česká supermodelka . Nejprve chtěla studovat na vysoké škole, ale po vítězství v modelingové soutěži se přestěhovala do Paříže a začala spolupracovat s Madison Modeling Agency. Poté se přestěhovala do New Yorku, kde se rozběhla její kariéra.

Vidět jsme ji mohli na titulkách známých časopisů, jako je Marie Claire či Cosmopolitan. Kromě jiného pracovala například pro takové značky jako L'Oréal či Victoria's Secret.

Byla manželkou Tommase Butiho, se kterým má syna Yannicka. Rozvedla se s ním v roce 1998. Poté se stal jejím partnerem slovenský zpěvák a porotce SuperStar Pavol Habera. Mají spolu dcerku Ellu Joy Annu a syna Paula Henryho.