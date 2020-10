Black Lives Matter v ČR. Fanoušci obvinili Čvančarovou z rasismu. Musela se omluvit. Válka v komentářích ale pokračuje

Každou sobotu můžeme vídat na TV Nova pěveckou show Tvoje tvář má známý hlas. Jednou z účinkujících je i Jitka Čvančarová, která se v posledním díle musela převtělit do raperky Cardi B. Po tomto díle však narazila na kritiku fanoušků, kteří ji obvinili z rasismu. Zašlo to dokonce tak daleko, že se musela i omluvit.

V pěveckém vystoupení zaznělo z úst Jitky Čvančarové slovo „nigga“, což je ze strany bělochů hanlivé označení pro Afroameričany. Nutno podotknout, že toto slovo se ale vyskytuje i v originále. Poté, co zveřejnila Jitka na svém profilu na Instagramu snímek z přeměny, rozdělili se uživatelé v podstatě na dva tábory. Jedni ji za vystoupení chválili, ti druzí naopak vinili z rasismu.

„Vystoupení bylo 10/10, ale to slovo na n jste mohla nahradit něčím jiným, např. neighbour. Jen můj názor,“ stálo v jednom z komentářů. Na tento komentář zareagovala i samotná Jitka.

„Ano, máte pravdu. Psala jsem to teď na profilu Tvojí tváře. Ctila jsem píseň od Cardi B, tak jak je, tak, jak jsem ji dostala za úkol. Jsem ten poslední člověk na světě, který by se někoho chtěl dotknout. Tedy, v textu to sice je, ale měla jsem to sama za sebe vynechat. Mrzí mě to. Omlouvám se,“ napsala Jitka.

„Nemáte se za nic omlouvat. Jednalo se o přímou imitaci a je to show. Vůbec nevím, co tady ostatní tolik řeší,“ napsal jistý diskutující.

Ačkoliv by se zdálo, že Jitčinou omluvou vše skončí, není tomu tak. Fanoušci se pod jejím komentářem pustili do další debaty. Nutno podotknout, že většina však mínila, že se Jitka neměla za co omlouvat, jelikož zpívala to, co zaznělo i v originálu písně.

Jitka momentálně vystupuje v show Tvoje tvář má známý hlas. Jedná se o českou verzi pěvecké reality show založené na formátu pořadu Your Face Sounds Familiar, který vychází ze španělského originálu Tu cara me suena. Soutěž se stejným formátem je vysílána také na Slovensku pod názvem Tvoja tvár znie povedome. Soutěžícími jsou známé osobnosti, které mají za úkol napodobit české i zahraniční pěvecké legendy.

Jitka Čvančarová je česká herečka, zpěvačka a moderátorka. Od roku 2004 moderovala v Televizi Prima pořad Autosalon. V roce 2010 soutěžila s Lukášem Hojdanem v pořadu StarDance. Je vdaná za tanečníka a choreografa Petra Čadka. Mají spolu dceru Elenu Emilii a syna Theodora Christiana.