Dara Rolins uvedla dva důvody, proč je život složitý. Fanoušky také okouzlila snímkem z dětství

Tentokrát jde o nádherný snímek hvězdy z dětství.

„Jedna z mých oblíbených, vzpomínkových. Malá Darinka, jako družička na svatbě mé kmotry Mařenky,“ okomentovala fotku zpěvačka.

Jak svědčí komentáře uživatelů sociální sítě, malá Darinka v modrých šatičkách se jim moc líbila. Označili ji za roztomilou a nádhernou.

Někteří se zamysleli nad tím, jestli mají podobnou vzpomínku na dětství u sebe k dispozici.

„Krásné. Co já bych dal za jedinou fotku z mládí. Všechny zmizely a nikdo neví kam,“ napsal Petr Horvát.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dara Rolins (@dararolins_vermi) 21 Окт 2020 в 4:43 PDT

Na další fotografii můžete vidět zpěvačku již z dnešní doby ve stavu hlubokého zamyšlení.

Tomu odpovídá i její komentář s poněkud filozofickými úvahami.

„Život je složitý jen ze DVOU důvodů: Protože opouštíme svou komfortní zónu nebo proto, že v ní zůstáváme. Tak :). A já věřím, že po tom, co jsme si to vyjasnili a takto pěkně do stručného shrnuli, jste v klidu a konečně víte, jak na to. Do toho!“ přišla s doporučením Dara.

Uživatelé příspěvek zpěvačky kladně zhodnotili. Někteří sledující se navíc vyslovili k myšlence, kterou zveřejnila celebrita.

„Pěkné napsáno. Jen si myslím, že život je trvale složitý, pokud v komfortní zóně zůstáváme, když ji opustíme, tak je složitý na přechodné období, pak přijde úleva. Otázka je, jak vnímat ‚komfortní zónu‘. Není to Ego?“ vyslovil svůj názor uživatel Martin Hudymač.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dara Rolins (@dararolins_vermi) 20 Окт 2020 в 10:56 PDT

Dara Rolins

Dara Rolins patří mezi hvězdy popové hudby jak na Slovensku, tak i v Česku.

Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla 1. ledna 2013 omilostněna.

Má dceru Lauru, jejímž otcem je Matěj Homola, zpěvák a kytarista kapely Wohnout. Pár se však v roce 2010 rozešel.