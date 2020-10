Bohyně, záviďte. Verešová zapózovala v symbolických plavkách na titulní stránce Maximu

„Nový lifestylový magazín pro muže i pro ženy Maxim. PRINT VERZE OD 24.10 V PRODEJI,“ napsala kráska s odkazem na webové stránky elektronické verze, kterou již lze přečíst nyní.

Uživatelé sociální sítě zhodnotili fotografii Verešové ve stylových bílých plavkách.

„Andreo, příroda a Vaše cílevědomost Vás obdařila krásou..a ty oči,“ vyslovil nadšení Jaro Sajkršmíd.

„Super cover,“ ocenil titulní stránku nového vydání Ladislav Daněk.

Další se podělil o své zkušenosti ze čtení Maximu.

„Ten časopis jsem si někdy kupoval (v Česku), po přečtení pár vydání jsem zjistil, že jediné co je na něm dobré, jsou fotky,“ napsal uživatel se jménem my.life.by.like.

Někteří upozornili na něco z přehledu témat nového vydání a žertovně zmínili expremiéra Slovenské republiky Petera Pellegriniho.

„Maxim dělá promo Pelemu,“ stojí v poznámce uživatele s nickem gabo_seher.

Na začátku měsíce se slovenská kráska podělila o několik rodinných fotografií z první zimní dovolené. Spolu se svými nejbližšími vyrazila do Rakouska užívat si prvních zimních radovánek.

„Winter season started. Poté, co jsme preventivně absolvovali testy na covid-19 a byly negativní, jsme s dětmi vyrazili na závody do rakouského Kaunertalu. Zahájili jsme tak úspěšně zimní sezónu, co ale bude dál, netušíme. Takže ani nevíme, jestli se další týden vůbec uskuteční světové finále VALEY RALLEY v Hintertuxe, na které se děti celý rok tak tešily. Užijte si krásný víkend a hlavně držím palce, ať jsme všichni zdraví!“ napsala k jedné z fotografií.

Andrea Verešová

Modelka se narodila 28. června 1980 v Žilině. Od roku 2000 studovala na Právnické fakultě UK v Praze. Dlouhodobě pracuje jako modelka a v roce 1999 získala korunku Miss Slovenska. Proslavila se i vztahem s českým hokejistou Jaromírem Jágrem.

V roce 2007 se Verešová provdala za právníka Daniela Volopicha. Ve stejném roce se jim narodila dcera Vanessa a v roce 2009 syn Daniel Tobiáš.

Dotyčná se netají tím, že se s manželem seznámila ve Špindlerově Mlýně a jiskra mezi nimi přeskočila na svahu. Tehdy se téměř pětadvacetiletá Andrea zamilovala do o šestnáct let staršího právníka a od té doby jsou spolu.

Časopis Maxim

Maxim je mezinárodní pánský lifestylový časopis. Pochází z Velké Británie, kde byl založen v roce 1995 nakladatelstvím Dennis Publishing Ltd.

Před úspěchem Maximu se vydavatelství specializovalo hlavně na časopisy o počítačích a elektronice.

V roce 1997 byl v USA spuštěn pánský časopis Maxim, kde si okamžitě získal popularitu. Přes přítomnost konkurentů jako Playboy, GQ a Esquire se stal silou, která změnila již zavedený trh.

Časopis vychází v desítkách zemí světa.