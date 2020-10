Decastelo ukázala, že se chladného počasí nebojí: Zvěčnila se ve 14stupňové Vltavě

Na nové fotografii je zvěčněna Eva v plavkách ve studené Vltavě, jak se otužuje. V příspěvku napsala, že voda měla necelých 14 stupňů a podle výrazu její tváře si zřejmě otužování velmi užívala.

„Tak jsem si zase dnes byla zaplavat ve Vltavě. Teplota vody krásných 13,9°C - za foto děkuji @marek_sodoma_profimovie a jemu a @barbora_mottlova také děkuji, že mě vzali do plavací party! Dokonce ukecali i @milanperoutka, že tam vlezl. A vřele to doporučuji i vám. Otužování podporuje imunitu a je to zdarma,“ napsala Eva.

V komentářích se někteří uživatelé ptali, jak dlouho byla Eva ve vodě. „Dnes 28 minut. Pojď s námi,“ vyzvala uživatele Eva.

Obecně se ale pod fotkou množily reakce na to, jak lidé Evu obdivovali s tím, že do tak studené vody by oni sami nikdy nevlezli. „Ty jo, upřímně obdivuji,“ uvedl jeden z uživatelů. „Já bych tam nevlezla ani za všechny poklady světa. Obdivuji vás, vážně,“ stálo v dalším komentáři.

„Jste odvážná do té vody vlézt,“ vzkázal další fanoušek.

Eva Decastelo

A objevily se i reakce známých osobností. Modelka Andrea Verešová označila Evu za „hustou“ a herečka Tereza Brodská zase uvedla, že má Eva její obdiv.

Eva Decastelo, rodným jménem Aichmajerová, je česká herečka, modelka a moderátorka. Od svých 14 let se začala věnovat modelingu a natáčení reklam. Během střední školy pak poprvé odjela do Spojených států, nikoliv však jen za prací, ale především kvůli poznávání jiné kultury, jazyka, cestování.

Jako herečka se objevila především v zahraničních filmech. Nějakou dobu se dokonce živila i jako pornoherečka. Sama Decastelo ale říká, že to byl asi jen jeden rok v USA. Během své moderátorské kariéry moderovala pořad na TV Nova Snídaně s Novou a reality show Big Brother.

Pokud jde o její osobní život, od roku 2009 je vdaná za publicistu Reného Decastelo, se kterým má dvě děti – syna Michaela a dceru Zuzanu. Obě její děti už si zahrály v několika reklamách a sama Decastelo v minulosti prohlásila, že si za to vysloužily pěknou finanční odměnu.