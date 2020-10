Herečce a zpěvačce Burešové konečně končí karanténa. Co vzkázala svým příznivcům?

Již před několika dny jsme informovali o tom, že hvězda seriálu Slunečná Eva Burešová dříve potvrdila, že má koronavirus. Na svých profilech na sociálních sítích podrobně informovala o průběhu své nemoci a výjimku neudělala ani teď, kdy jí konečně končí karanténa. Co svým příznivcům vzkázala?

Oblíbená herečka a zpěvačka se svým fanouškům pravidelně svěřovala, jak u ní nemoc probíhá. Tentokrát prozradila, že jí konečně končí karanténa a uvedla, co ji v následujících dnech čeká.

„10. Den! Dnes je poslední den naší karantény. Od zítřejšího dne už můžu normálně fungovat, takže se zde budeme potkávat častěji. Mám pro vás spoustu novinek a věcí, které jsem zde během tohoto neplánovaného volna nezvládla postovat,“ napsala úvodem.

Prozradila tak, že fanoušci například uvidí nějaké novinky od společnosti Albi, které ji a jejího syna během izolace zabavily. To ale ani zdaleka není vše.

„Taky jsem se stihla seznámit s novou knížkou, která stojí za přečtení, a navíc jsem svým vlasům dávala péči, kterou si zaslouží. A že se vždy ptáte, co s nimi dělám, připravila jsem pro vás spolupráci, která vás snad bude bavit, a tak poznáte ta „tajemství“, která mé vlasy udržují zdravé,“ dodala.

„Tak teď už snad na vše bude větší chuť a síla. Děkujeme vám za tak nádhernou podporu, kterou jste nám celých těch deset dní dávali. Děkujeme za zprávy, komentáře, dopisy. Děkuji všem mým přátelům a kolegům, že si vzpomněli a zavolali nebo napsali. Děkujeme, děkujeme všem, co nám udržovali pozitivní náladu, protože zůstat pozitivní v hlavě je to nejtěžší, ale sakra důležité v každé době, v této o něco více,“ poznamenala.

Kromě toho se herečka během karantény snažila co nejlépe vyšperkovat jejich nový domov, aby jim v něm bylo útulně.

Nakonec všem uživatelům popřála, aby byli zdraví a chránili sebe i své blízké. „Dál rozdávejte lásku a úsměv,“ poznamenala.

Takový popisek Burešová sdílela u fotografie, na které je zachycena v domácím outfitu, bez make-upu. Na snímku rovněž ukazuje gesto „peace“, kdy má ukazováček a prostřední prsty zvednuty a rozděleny, aby vytvořily tvar V, zatímco ostatní prsty má sevřené.

Reakce na sociální síti

A vypadá to, že snímek uživatele velmi potěšil. Hromadně totiž jásali, že je Eva už zdravá a může se pustit opět do práce: „Jsme moc rádi, že jste v pořádku. A teď zase šup do práce.“

„Jsme rádi, že už jste v pořádku. Uteklo to jako voda. Doufám, že další sobotu už budete v porotě,“ dodávali další.

„Evi, jsem moc rád, že jste to zvládli… Oba i s malým… Ano, teď je důležité myslet pozitivně a radovat se z maličkostí. Držte se,“ vzkazovali jí další.

A i ostatní měli podobný pohled na věc: „Hlavně, že jsi v pořádku!“

Objevilo se ale i několik reakcí, v nichž se jejich autoři zaměřovali na to, jak to Evě sluší.

„Jste krásná,“ podotýkali někteří a další dodával: „Evičko, jsi úžasná.“

„Ty jsi dokonalá,“ byli nadšeni jiní.

Většina fanoušků také uváděli, že na Evu a její synka po celou dobu mysleli. Podporovali ji tedy i na dálku.

Eva Burešová

Eva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se i do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Před rokem účinkovala v show Tvoje tvář má známý hlas. Skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v novém seriálu Slunečná. Co se týče jejího osobního života, má syna Nathaniela.