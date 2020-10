Kráska Blanarovičová okomentovala covid-19 a vyzvala ke zdravému rozumu. V komentářích ale rozpoutala válku

Současná koronavirová krize je už neúsnosná pro všechny a média prakticky neplní jiné zprávy než ty o covidu-19. Slovenská kráska se ale i tak rozhodla, že se k celé věci, sama za sebe, také vyjádří.

„Milí moji, řídím se vlastním rozumem. Lidstvo se od nepaměti rozděluje na ty, kteří budou vždy protestovat, a na ty, kteří jsou v současné době označeni jako ovce. Takže: Alespoň 50 x jsem slyšela, jak někdo šel do fronty na covid, pak z ní odešel a přišel mu pozitivní výsledek. Nebo jak rodině nabídli lékaři, aby svého příbuzného s běžnou nemocí, za úplatek, označili jako covid pozitivního atd.,“ začala své povídání Blanarovičová.

Ta však zdůraznila, že na tom všem je zvláštní jedna věc, a sice, že se to stalo v Praze, Brně, Ostravě, v Českých Budějovicích, na Slovensku… „A vždy to začínalo stejně: Víš, co se stalo mému známému?“ podotkla.

„Je s podivem, že hladová média to za těch 10 měsíců někde nerozmázla. Podívejte se na film Nákaza. Kolik zla dokázal fake informátor. Lékaři, ti, co tuhle nemoc léčí, si zaslouží naši podporu v tom, že budeme dělat vše proto, abychom se jim tam neskládali jak domečky z karet,“ uzavřela věc Blanarovičová a k příspěvku přidala hashtagy #nosimrousku, #milujisvourodinu, #zdravyrozum, #zdravíprovšechny.

Bouře reakcí

A jak už to tak bývá, instagramová sledující na její slova prakticky ihned reagovali . Spousta z nich Yvettě děkovala ze její slova a podotýkala, že s ní souhlasí.

„Děkuji za tento váš příspěvek. A všem lékařům a zdravotníkům držím palce a z celého srdce si přeji, aby už bylo světlo na konci tunelu…“ povzdechla si jedna uživatelka.

„Je těžké rozpoznat, co je a co není pravda, proto nedám na řeči, a prostě dodržuji to, co mám. No, a pak se uvidí. Nosit roušku není nic příjemného, ale když to vydržíme a dodržíme všichni, pak se uvidí. Tak neblázněme a vydržme,“ uvedla další komentující.

Jiní zase podotýkali, že je velmi smutné sledovat, co se u nás děje. „Na jaře jsem byla neskutečně hrdá na Čechy, jak to zvládli a šli příkladem světu. Proto nechápu, jak to mohlo dopadnout takto, že o nás mluví zase celý svět. To, že by se takhle chovali Amíci, Angláni, to by mě nepřekvapilo tak, jak u Čechů. Každá země se musí smířit s různými opatřeními a čím dřív to lidé pochopí a budou je respektovat, tím dříve se to zase vše vrátí do normálu,“ zazněl další názor.

„Lidé hloupnou, když nevěří lékařům, co jsou každý den svědky toho, co se děje, ale věří zubařům. Na jaře lékařům, sestrám, hasičům, policistům, prodavačkám tleskala celá republika na podporu a přála jim, ať to zvládnou. A dnes? Škoda slov. Začínáme být sobci. Jen své mít. No, ale jak to zdraví není…, to mají umřít?“ vyjádřili se další sledující.

Svým příspěvkem však zvedla bouři reakcí především jedna uživatelka, která napsala, že v ČR je to nyní kolem covidu-19 jeden velký podvod.

„Prosím vás, už po několikáté jsem ve Švédsku, zrovna i teď. Protože u nás je to jeden velký podvod. Tady běží život na plno i bez roušek. Denně jsem mezi plno lidmi, v multifunkčních centrech, kavárnách atd. Když by to bylo tak nakažlivé a nebezpečné, už dávno jsme po smrti. Takové myšlení jsem měla už v první vlně, pár lidí to pochopilo až později. Je to smutné, ČR mě hodně zklamala a lidi ani raději nekomentuji. V ČR žádná demokracie není a nikdy už nebude. Demokracii vidím v jiných zemích, aspoň z části… Mnoho úspěchu ve časem životě s vašim myšlením,“ vzkázala zpěvačce.

„Pavlíno, je mi líto, co se vám stalo, ale prosím, pokud žijete ve Švédsku, buďte šťastná, že jste v pohodě. Pokud však máte jiný názor, neosočujte, je to stejné dogma, které kritizujete,“ zareagovala na její slova herečka.

Blanarovičová na to však reagovala slovy o tom, že do 20.prosince se z EU do Švédska nesmí, kromě ze Švýcarska a Anglie. Dotyčná však pokračovala ve svém monologu a zpěvačce odpověděla následovně: „Povím vám jedno, kdo chce kam, pomozme mu tam. Nechte si to mentorování pro někoho jiného....“

Uživatelka se však hájila tím, že nikoho neosočuje a dodala, že někdy to všechno bohužel „mozečky“ lidí „nepobírají“: „Nikdo nikoho neosočuje. Nerozuměla jste, proč jsem chtěla odejít z profilu. Pustili jsme se do diskuze… Já s tím problém nemám. Projevila jste svůj názor a já zase svůj. Obě máme úplně jiný pohled, lidé se ptají, já odpovídám, bohužel někdy odpověď jejich mozečky nepobírají, to je pak těžké. Takže, ať si každý žije v tom svém. Všem hodně štěstí…“

K celému vláknu diskuze se přidávaly i další reakce, v nichž někteří stáli na straně herečky, jiní se postavily za názor zmiňované uživatelky.

Yvetta Blanarovičová

Blanarovičová je slovenská herečka a zpěvačka, která již dlouhá léta žije v Praze. Pokud jde o její vzdělání, má vystudovanou státní konzervatoř v Žilině a Pražskou konzervatoř.

Tato sympatická kráska si zahrála v několika filmech, přičemž ji asi nejvíce proslavila role čertíka ve filmové pohádce Princezna ze mlejna režiséra Zdeňka Trošky. Do povědomí diváků se dostala i díky roli čarodějnice Černavy v pohádce O princezně Jasněnce a létajícím ševci.

Objevila se také v oblíbených seriálech – české Pojišťovně štěstí či slovenské Ordinaci v růžové zahradě. Známá je i ze seriálu Ulice. Půvabná Slovenka ale působí také v divadle, kde byla obsazena například do několika rolí v Národním divadle a v Realistickém divadle v Praze. Věnuje se i dabingu.