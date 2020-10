„Sluneční bradavka“ nebo „Prymulovo oko“. Leoš Mareš pobavil Instagram záběry záhadného přírodního jevu

Na instagramovém profilu Leoše Mareše se objevilo video, ale také několik fotografií, které tento úkaz zachycovaly.

„Aktuálně ze Zanzibaru. #DozvukyRanníShow Díky Romane za video…,“ napsal Mareš k příspěvku.

Tyto nevinné fotografie však pobavily spoustu uživatelů, kteří se k nim začali v komentářích vyjadřovat. A někteří to opravdu brali s humorem.

„Sluneční bradavka,“ vtipkoval jeden z komentujících.

„Prej kopule ze Simpsonů,“ narážela další uživatelka na oblíbený animovaný seriál.

Další pak hovořili o nadpřirozenu: „Mimozemšťané.“

„Dobrý den, to že jsme ještě něco neviděli neznamená přeci, že to neexistuje. Mě jste taky ještě neviděli a to jsem pěkný úkaz,“ snažil se pobavit další uživatel.

Někteří si dokonce neodpustili pár politických poznámek: „Prymulovo oko. Sledují tě.“

„To je ta kupole, kterou Bureš nechal vyrobit v Číně a právě ji přemisťují nad Čechy,“ napsal další.

„Já bych se běžel schovat, přece jen je teď rok 2020,“ vtipkoval další.

Jiní se ale snažili Marešovi vysvětlit, oč že to vlastně šlo. „Halové jevy. Je to nádhera, viděla jsem v Egyptě i na Maledivách,“ svěřila se jedna uživatelka.

Přidávali se další: „Říká se tomu Halo. Naposledy jsem to viděl u nás v Krkonoších.“

A vypadá to, že v Česku tento jev zaznamenalo více uživatelů. „Toto jsem viděla i v Praze cca před sedmi lety… Taky jsem to tenkrát viděla poprvé, zajímavý jev...“ stálo v jedné z reakcí.

Zmiňme, že tzv. halové jevy, neboli halo, se objevují na obloze kolem Slunce i Měsíce v podobě kol, oblouků a skvrn. V podstatě jde o optické úkazy, které vznikají odrazem či průchodem slunečních, respektive měsíčních, paprsků drobnými ledovými krystaly v atmosféře. Vyskytují se v mnoha formách, ale pro vznik halových jevů jsou důležité krystalky ve tvaru šestiboké destičky a šestibokého sloupku. Některé halové jevy jsou časté, jiné se objeví jen jednou za několik let.

Leoš Mareš

Leoš Mareš je český moderátor rádia Evropa 2, herec a zpěvák. Moderoval show Talentmania, pěveckou soutěž Česko Slovenská Superstar, dále například X Factor či Hlas Československa. V letošním ročníku SuperStar usedl do křesla poroty. V roce 2018 se oženil s Monikou Koblížkovou. Na podzim 2018 nazpíval upravenou verzi písně „Být stále mlád“ s Karlem Gottem a z duetu se stal hit.

Natočil také čtyři alba, na kterých se nacházejí mimo jiné i duety s Martinou Balogovou či Terezou Kerndlovou. Sám sebe nepovažuje za zpěváka. V roce 2015 měl svou vlastní talk show a zúčastnil se s Katarínou Štumpfovou soutěže České televize StarDance.