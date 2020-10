Štědrá Lucie Bílá: Zpěvačka ve prospěch svého ex Makovičky zastavila luxusní byt na pražském Josefově

Oblíbená česká zpěvačka Lucie Bílá ukázala, že umí být opravdu štědrá, a to i vůči svým bývalým partnerům. S Petrem Makovičkou, s níž byla několik let, se sice před pěti lety rozešla, ale to jí nebránilo v tom, aby svému ex pomohla částkou vyšší než osm milionů korun. Zřejmě tak k sobě bývalí partneři mají stále velmi blízko…