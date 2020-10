Krainová se ukázala jen ve svetříku, bez kalhot. Tak tohle je nádhera, vzkazují jí fanoušci

Blonďatá kráska opět nažhavila své internetové fanoušky. Ti totiž žasli nad snímky, které se objevily na jejím účtu na sociální síti.

„Něco se chystá, by @pavelkortan, @hydropeptide_czech,“ napsala Simona.

Modelka se podělila o dvě fotografie, na nichž je zachycena v béžovém huňatém svetru a na sobě, kromě ponožek, nemá nic jiného.

„Wow, tak tohle je nádhera,“ jásali další.

A vypadá to, že tento outfit její fanoušky velmi potěšil. „Moc vám to sluší,“ vzkazovali jí.

Jiní zase nechápali, jak může být Simona tak krásná.

„Nádherná,“ podotýkali ostatní a další dodávali: „Vy jste tak krásná ženská.“

„Simono, vy jste prostě ikona!“ měli jasno někteří komentující.

Pár uživatelů se ale kromě vzhledu zaměřilo také na to, co Simona psala v popisku, a sice, že se něco chystá. Jedna z uživatelek se tak snažila přijít na to, oč by se mohlo jednat.

„Možná nová kolekce šperků nebo svetrů. :)) Jen tak tipuji. :) Pěkné foto,“ napsala.

Simona Krainová

Simona Krainová je česká topmodelka, ředitelka a patronka modelingové soutěže Czechoslovak TopModel, moderátorka a příležitostná herečka. V roce 2010 se podruhé vdala za podnikatele Karla Vágnera (syna hudebníka Karla Vágnera), s nímž má dva syny – Maxe a Bruna. Dříve byla provdaná za českého moderátora a muzikálového herce Bořka Slezáčka.

Vidět jsme ji mohli v takových filmech, jako jsou například Byl jednou jeden polda, a to ve všech třech dílech, Dvojníci, Vybíjená či Rodinná pouta. Za zmínku stojí, že pokaždé ji musela nadabovat herečka Ljuba Krbová, a to kvůli jejímu výraznému ostravskému akcentu.