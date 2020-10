„Vypadáš jak 18tka.“ Podívejte se, jak to Agátě Hanychové sluší v roli andílka

Česká modelka, majitelka modelingové agentury, moderátorka a také příležitostná herečka Agáta Hanychová se svým fanouškům předvedla v roli anděla. V takovém duchu ji totiž zvěčnil fotograf Jan Tůma. A to se před Vánocemi přece hodí!

Andílek nebo ďáblice? Takové otázky nás napadnou, když se podíváme na nový snímek Agáty Hanychové.

„Dnešní foceníčko,“ napsala Agáta ke snímku a přidala hashtagy #foceni a #oldmodel.

Následně u fotografie označila ty, co mají s tímto photoshootem co do činění: @thomaskruchina, @photojan, @martasantorova, @blesk.cz.

„Andílek,“ vzkazovali jí pod fotografií.

Agáta si na focení oblékla stříbrné flitrové minišaty a andělská křídla v bílé barvě. Celému looku dodávaly šmrnc i její, které této krásce stylisti navlnili. Vypada tedy opravdu nevinně! A mysleli si to i komentující.

Další uživatelé pak psali, že jí to sekne: „Moc vám to sluší, Agátko.“

Modelka a maminka dvou dětí si také vysloužila lichotku, která se týkala jejího věku: „Vypadáš jako 18tka v těch blonďatých a krátkých vlasech. Pecka.“

„Jste pěkná a ještě i milá,“ nechal se slyšet další fanoušek.

Někteří uživatelé ale měli přeci jen pár výtek. „Ještě lepší by to bylo ve zlatých tónech, spíše než ve stříbrných. S tím stříbrem ty vlasy příliš kontrastují a vypadají žlutě. Na pozadí zlatých tónů by ty vlasy vypadaly přirozenější,“ myslí si jeden uživatel.

Další komentující se pak zajímala o to, zda má Agáta správě nasazená andělská křídla. „Agát, nejsou ta křídla obráceně?“ zněl dotaz, s nímž souhlasili i jiní uživatelé.

Agáta Hanychová

V neposlední řadě se objevila zmínka o tom, jak je možné, že v této době může probíhat focení, když platí omezení a nouzový stav: „Fotograf má štěstí, že může fotit. Já mám ateliér zavřený a zákaz.“

Agáta Hanychová je česká modelka, majitelka modelingové agentury, moderátorka a také příležitostná herečka. V roce 2005 se stala druhou vicemiss České republiky. V současné době se prezentuje jako módní návrhářka. V roce 2020 je moderátorkou na Mall TV v pořadu Mall Boxing (společně s Natálií Kotkovou nebo Jitkou Nováčkovou).

Pokud jde o její soukromý život, v současné době je tato kráska rozvedená. Jejím manželem byl muzikant, herec a moderátor Jakub Prachař, za kterého se vdala v roce 2013. S ním má dceru Miu, která se jim narodila v roce 2017. Z předchozího vztahu s hráčem amerického fotbalu Mirkem Dopitou má ještě syna Kryšpína (2011).