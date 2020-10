„Pak už mi zbyde jen úsměv a humor.“ Decastelo vtipně odpověděla, proč se často chlubí fotkami, kde vyniká její poprsí

Eva Decastelo je jednou z krásných a oblíbených českých moderátorek a hereček. Na sociální síti nyní však ukázala, že má další přednost, a to smysl pro humor. U svého snímku na Instagramu totiž velmi pohotově zareagovala na otázku, proč se tak často chlubí fotkami, kde je vidět její poprsí.

Eva má momentálně novou zálibu – propadla kouzlu otužování, a tak se chodí pravidelně koupat do studených řek. Nezapomíná o tom samozřejmě informovat své sledující, kteří si ale občas neodpustí i poněkud „rýpavější“ otázky.

Herečka a moderátorka však ukázala, že si umí udělat ze sebe také legraci, čímž si své fanoušky získala ještě více. Na svém profilu na sociální síti totiž zveřejnila snímek ve studené vodě a v černých plavkách.

„Trošku jsem tomu otužování propadla, tak vás teď chvilku budu otravovat s fotkama. No uvidíme, jak dlouho mi to vydrží. Já se totiž vždycky pro něco nadchnu a pak mě to přejde. Ale ze začátku do toho jdu po hlavě a bezhlavě. Ale tohle má smysl, obzvlášť v téhle době. A ještě jsou z toho super fotky, tak snad vydržím,“ napsala ke snímku.

Pod fotkou se začaly hromadit komentáře. Moderátorka Michaela Ochotská vzkázala Evě, že je krásná. Herečka Eva Holubová své jmenovkyní věnovala emotikonu potlesku. Návrhář Osmany Laffita pak přiznal, že on by určitě do takové vody nevlezl.

„Brrr… Je mi z toho zima. Já bych nemohl,“ napsal.

Zareagovala i Eva Burešová, která rovněž není příznivcem otužování. „Jak holčička. Já jsem zatím ale stále vířivkovej typ. Tam by mě nikdo nedostal,“ napsala.

Mnoho dalších pak obdivovalo Evu za to, že vůbec měla odvahu do tak studené vody vlézt. „Já bych super fotky neměla, protože bych byla fialová,“ stálo v jednom z komentářů.

Mezi tou spoustou komentářů se však našel i jeden, který byl poněkud „rýpavější“. „Jste nádherná, o tom žádná. Ale proč musíte pořád ukazovat prsa?“ zeptala se jedna ze sledujících. Eva se zde však projevila jako žena, která se nebojí udělat si legraci i sama ze sebe.

„Protože oči a prsa mám úžasné. Zbytek už moc k ukazování není. Ale nebojte, už ani ta prsa nebudou dlouho trvat. Pak už mi zbyde jen úsměv a humor,“ napsala.

Eva Decastelo

Eva Decastelo, rodným jménem Aichmajerová, je česká herečka, modelka a moderátorka. Od svých 14 let se začala věnovat modelingu a natáčení reklam. Během střední školy pak poprvé odjela do Spojených států, nikoliv však jen za prací, ale především kvůli poznávání jiné kultury, jazyka, cestování.

Jako herečka se objevila především v zahraničních filmech. Nějakou dobu se dokonce živila i jako pornoherečka. Sama Decastelo ale říká, že to byl asi jen jeden rok v USA. Během své moderátorské kariéry moderovala pořad na TV Nova Snídaně s Novou a reality show Big Brother.