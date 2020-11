Nechtěl vyvolat paniku. Princ William v dubnu tajně bojoval s covidem-19

Vévoda z Cambridge měl údajně pozitivní test na covid-19 hned poté, co byl koronavirus diagnostikován jeho otci, princi Charlesovi, a britskému premiérovi Borisu Johnsonovi.

Princ William vynakládal úsilí, aby mohl dýchat, když v dubnu bojoval s koronavirovou chorobou. S takovou informací přišly noviny Sun.

„William byl virem zasažen docela tvrdě, ta nemoc ho nečekaně a razantně oslabila,“ uvedl zdroj redakce.

„V jedné fázi těžce dýchal, takže očividně všichni kolem něj byli docela v panice,“ doplnil.

Vévoda se rozhodl udržet svou diagnózu v tajnosti, aby v té době nezpůsobil mezi Brity paniku, protože Evropa procházela obtížným obdobím boje proti pandemii.

„Děly se vážné věci a já jsem nechtěl nikoho znepokojovat,“ údajně argumentoval svůj postup v době, kdy královna Alžběta II. adresovala národu slova povzbuzení k rozhodujícímu boji proti pandemii.

Po zjištění viru byl vévoda lékařsky ošetřen a poté byl izolován v Anmer Hall v Norfolku, ale během karantény pokračoval v přijímání telefonních a videohovorů.

„Byl odhodlán plnit své závazky,“ uvedl zdroj.

Na konci října královský biograf Robert Jobson uvedl, že britská královna Alžběta II. postoupí trůn princi Charlesi příští rok, když jí bude 95 let. Jobson to oznámil v programu The Royal Beat.

S takovými informacemi přišlo vydání Daily Mail

„Zůstávám pevně přesvědčen, že když královna dosáhne věku 95 let, opustí svou funkci,“ uvedl životopisec.

Nyní je Alžbětě II 94 let, v dubnu 2021 jí bude 95 let.

Princ Charles letos na podzim dosáhne 72 let. Jako nejstarší syn Alžběty II. je první v řadě na královský trůn.

13. června 2020 oslavila Alžběta II. své oficiální 94. narozeniny mini-průvodem a ohňostrojem. Královna obvykle slaví své narozeniny dvakrát. Nejdříve - v den svého narození, 21. dubna. Tyto slavnosti se konají v rodinném kruhu.

Během druhých narozeninových slavností, v červnu, se konají oficiální pompézní akce za účasti královského rodinného kočárového, průvodu a letecké přehlídky RAF nad Buckinghamským palácem. Ale letos, na pozadí pandemie koronaviru, formát slavností byl zkrácen.