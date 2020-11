Koukalová má za sebou premiéru jako moderátorka: Zazněly pochvaly, ale i kritika

Bývalá biatlonistka Gabriela Koukalová je novou posilou společenského magazínu Showtime. Na sociálních sítích se fanoušci rozdělili do dvou táborů. Ačkoliv nechyběly pochvalné komentáře, sem tam se objevila i kritika. Co jí uživatelé vyčítali?

V neděli večer mohli diváci poprvé spatřit Gabrielu v roli moderátorky. Na instagramovém účtu pořadu se objevilo krátké video, kde je vidět, jak bývalá biatlonistka pečlivě trénuje na své první moderátorské vystoupení.

„Hodně lidí se mě ptá, jestli je náročnější si stoupnout sem do studia nebo na biatlonový start. Tak musím říct, že většinou odpovídám, že trénink, který jsem měla v rámci biatlonové profese, byl samozřejmě neporovnatelný s tím tréninkem, který mám za sebou tady. Takže pro mě jednoznačně vítězí studio, protože tam se toho může stát opravdu hodně, s čím třeba ještě teď nepočítám. V biatlonu jsem měla pocit, že mě nemůže toho už tolik moc překvapit,“ uvedla před premiérou.

Pod videem, kde je spousta záběrů na to, jak si Gábina zkouší svou novou roli, se objevilo již množství komentářů. „Gabriela příjemně překvapila,“ zhodnotila její výkon jedna z uživatelek.

„Paráda, moc držím palce. Jste fakt dobrá,“ stálo v dalším komentáři.

Objevila se však i kritika: „Nepříjemný hlas a pusa. A pokud měla nadání na sport, jak říkala, že jí to šlo samo, i když to nesnášela, a pak ji nesnášely kolegyně. Tak i když se třeba v tomhle našla, tak faktem zůstává to, že nikdo nemá talent na vše. Všechno se dá naučit technicky, herectví, zpěv, ale když tam prostě není a přetlačuješ se stále s tím vytěsňovaným sportem , a něco si tak dokazuješ, tak to nikdy nepřekopeš, i kdyby se divákům nabízela ve všech seriálech. Vy se tak snažíte s tím new life, až se dostáváte do otravnosti a křeče,“ napsala uživatelka.

Také pod jinou fotografií, kde má Gábina svůj výstup již za sebou, se uživatelé pustili do komentování jejího výkonu.

„Absolutně jsem si ji neuměla představit v roli moderátorky, ale překvapila, velmi milé a profesionální vystupování. Na rozdíl od komediantky Laďky. Ta by měla občas přibrzdit,“ uvedla sledující.

Jiní pak napsali, že se Koukalové premiéra moc povedla a označili ji za „přirozenou“ a „svou“. „Ano, byla skvělá moc. Je to krásná žena,“ stálo v dalším komentáři.

Někteří si zase všímali něčeho jiného: „Viděla jsem jen kousek a teda mně vadí to tetování,“ píše se v jednom z komentářů.

Gabriela Koukalová

Gabriela Koukalová (rozená Soukalová) je bývalá česká reprezentantka a dvojnásobná stříbrná medailistka z Olympijských her 2014 v Soči v biatlonu. V roce 2017 se stala prvním biatlonistou, který vyhrál českou anketu Sportovec roku v kategorii jednotlivců, a popáté se umístila v elitní desítce nejlepších českých sportovců.

Poslední závody absolvovala na jaře 2017, v další sezóně nestartovala kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům a ke sportu se nevrátila ani v následujícím ročníku. V květnu 2019 oficiálně oznámila ukončení své sportovní kariéry.

Co se týče jejího soukromého života, v září Koukalová potvrdila, že se rozvádí. Jako partneři se s manželem podle jejích slov rozešli již před několika měsíci a žádost o rozvod je tak jen formalitou.