Mareš zveřejnil vtip o rozdílu mezi muži a ženami. Co na to říká Monika?

O moderátorovi Leošovi Marešovi se ví, že je to vtipálek a nebojí se udělat si srandu nejen z druhých, ale i sám ze sebe. Nyní si vzal na paškál ženy a jejich oblíbenou činnost – nakupování.

Mareš se podělil se svými sledujícími o vtip o ženách. „Žena je schopna tři hodiny kupovat tričko, které bude nosit 30 minut. Muž koupí za 30 vteřin tričko, které nosí tři roky,“ napsal.

Soudě podle komentářů fanoušky jeho vtip zřejmě pobavil. „To je naprosto přesný,“ souhlasil jeden ze sledujících. Další pak napsal jen prosté a výstižné „Amen“. Někteří pak zanechávali pod fotkou jen smějící se emotikony, které byly všeříkající.

Někteří ale přiznali, že s tím tak úplně nesouhlasí. „Tak u nás je to přesně naopak. Během tří hodin jsem ztratila vše, co jsem mohla, a manžel si koupil tři trička. Ne, neseděl v kavárně, prostě si nemohl vybrat – tím chci říct, že mi je líto všech, co jsou narození ve znamení vah,“ poznamenala jistá uživatelka.

Jiné fanynky pak konstatovaly, že na ně to taktéž neplatí a jsou tak zřejmě muži. „Tak v tom případě jsem chlap,“ stálo v jednom z komentářů.

„No…v dnešní době je to velmi často i opačně. Protože spousta běžných žen, které neví, co dříve, na tohle nemají prostor a muži se dost často parádí a opečovávají více než ženy,“ uvedla jedna ze sledujících.

Leoš Mareš

Leoš Mareš je český moderátor rádia Evropa 2, herec a zpěvák. Moderoval show Talentmania, pěveckou soutěž Česko Slovenská Superstar, dále například X Factor či Hlas Československa. V letošním ročníku SuperStar usedl do křesla poroty. V roce 2018 se oženil s Monikou Koblížkovou . Na podzim 2018 nazpíval upravenou verzi písně „Být stále mlád“ s Karlem Gottem a z duetu se stal hit.

Natočil také čtyři alba, na kterých se nacházejí mimo jiné i duety s Martinou Balogovou či Terezou Kerndlovou. Sám sebe nepovažuje za zpěváka. V roce 2015 měl svou vlastní talk show a zúčastnil se s Katarínou Štumpfovou soutěže České televize StarDance.