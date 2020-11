„Jestli jsou andělé převlečeni do lidí, tak jsou to oni,“ napsala Lucie Bílá k podzimní fotografii s vyznáním lásky

Hvězda popové hudby napsala, že její milovaní rodiče se vzali 14. června 1960 a prožili spolu nádherných 55 let.

Fotografie svých rodičů za mlada Bílá také na sociální síť dodala.

„S láskou nosím tátův dárek, jeho snubní prstýnek a denně si představuji ten okamžik, kdy mu ho maminka před šedesáti lety navlékala... Tak vzácní a nádherní a plni lásky... jestli jsou andělé převlečeni do lidí, tak jsou to oni dva: Hana Zaňáková a Josef Zaňák,“ napsala zpěvačka.

Uživatelé Instagramu zpěvačku v četném množství a s velkými emocemi podpořili.

„To je nádhera. Po tatínkovi rysy a po mamince podoba. Jste úžasná,“ uvedla uživatelka s nickem jess_aniley.

„Nádherná vzpomínka na vzácné rodiče od úžasné a milé dámy,“ napsala Blahút Erzsébet.

„A Vy Lucinko, Jste jejich Andělské pokračování...“ zareagovala Barbora Kubesová.

„Teď už vím, po kom jste tak pěkná,“ vyslovila se Andrea Zdražilová.

„A vy jste jejich nádherná dcera,“ zdůraznila Anička Zapletalová Horáčková.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lucie Bílá (@luciebila) 2 Ноя 2020 в 2:48 PST

Na konci října Bílá ukázala, že umí být opravdu štědrá, a to i vůči svým bývalým partnerům.

S Petrem Makovičkou, s níž byla několik let, se sice před pěti lety rozešla, ale to jí nebránilo v tom, aby svému ex pomohla částkou vyšší než osm milionů korun.

Podle katastru nemovitostí totiž zpěvačka loni v červnu v jeho prospěch zastavila luxusní byt na pražském Josefově. Ten před lety původně pořídila pro svého syna Filipa.

Bílá tak jedné z českých stavebních spořitelen tímto bytem ručí za úvěr, který od firmy dostal právě Makovička.

Lucie Bílá

Lucie Bílá, vlastním jménem Hana Zaňáková, je známá a oblíbená česká zpěvačka a příležitostná herečka. Na svém kontě má již několik ocenění, například 20krát získala cenu Český slavík. V roce 2014 jí prezident Miloš Zeman udělil státní vyznamenání ČR – medaili Za zásluhy I. stupně. Kromě toho je i společnicí ve firmě FANTAZMA, spol. s r. o., která provozuje Divadlo Ta Fantastika.

V roce 2015 se zpěvačka seznámila s Radkem Filipim na obnovené premiéře Carmen. Radek je o 17 let mladší než Bílá, ale není to pro ně překážka, pár spolu stále žije. Radek Filipi se stal v Brazílii mistrem světa v bench-pressu.