„Proboha, co to máte s obličejem?“ Dara Rolins vyděsila fanoušky

Slavná slovenská zpěvačka Dara Rolins se na svém Instagramu podělila o několik nových podzimních fotek. Některé uživatele však zarazilo to, jak na těchto snímcích vypadá. Většina z uživatelů byla sice překvapena mile, ale našlo se i pár jedinců, kteří s jejím vzhledem rozhodně spokojeni nebyli a dali to najevo.

Dara na svém profilu na sociální síti vystavila celkem tři fotografie, které byly pořízeny nedávno na její zahradě.

„A jak vypadá v tyto dny ta VAŠE zahrada? My jsme zasypané listím. :) A to jsme je o víkendu sesbírali do posledního kousku,“ napsala Dara k příspěvku.

Vypadá to tedy, že i u Dary na zahradě je podzim v plném proudu. Nicméně, více než samotná zahrada ale některé uživatele zaujal spíše Dařin vzhled.

„Darinko, vypadáš jako děvčátko, je to možné? Co děláš, že vypadáš tak mladičce a krásně? Ve všem, co si na sebe vezmeš, ti to sluší. Prostě kočka jako lusk,“ podotýkali někteří.

Spousta z nich jí vzkazovala, jak je krásná a jak jí to na fotografii sluší.

Velká část uživatelů tak ocenila její velmi mladistvý vzhled a psali, že vypadá „jako holčička“.

„Tak si googlím, kolik vlastně máte let, a je to neslučitelné. Fakt super,“ divili se jiní.

Sedmačtyřicetiletá zpěvačka ale narazila i na ne příliš milé ohlasy. Pár jedinců ji kritizovalo například za to, že na fotkách vypadá velmi hubeně. Jiným se zase nezamlouvalo to, co měla na sobě.

„To oblečení ti nesluší. Moc dětské. Darinko, tobě sluší elegance,“ nechala se slyšet jedna fanynka.

A kritika přišla i na vzhled jako takový.

„Proboha, co to máte s obličejem? Já Vás vůbec nepoznávám – výraz, úsměv…“ divila se jedna uživatelka.

Další fanynka pak upozornila na to, že Dara má najednou nějak dlouhé a husté vlasy: „Nějak rychle vám podrostly vlasy.“

„Máme to stejně – plnou zahradu listí, a to už jsme několikrát uklízeli,“ svěřila se jedna komentující.

Nakonec se ale, přece jen, objevilo i pár komentářů, které se týkaly zahrady.

„Já už mám ten blbinec s listím za sebou.,“ oddechla si další uživatelka.

Jiní psali, že je podzim krásné roční období a že na něm milují právě to barevné listí. „A o tom podzim je. Hrabeme, zametáme, chodíme na houby atd. Darince to sluší,“ uváděli.

Vylepšená“ Dara

Za zmínku stojí i to, že jsme nedávno informovali o tom, že Dara Rolins v tichosti podstoupila další plastickou operaci, a to až v daleké Ukrajině. Právě tam si od jednoho plastického chirurga nechala upravit svůj nos. S ním totiž měla již delší dobu problémy, což bylo pro ni jakožto pro zpěvačku dost fatální. Nakonec se tedy rozhodla, aby jí zmiňovaný lékař z Kyjeva během prodlouženého víkendu zprůchodnil obě nosní dírky.

Zdůraznila však, že tento zákrok, který nyní podstoupila, není skoro ani vidět. Žádné vizuální změny na její tváři tedy nenastaly. „Jsem to stále já, stará dobrá Dara,“ uvedla zpěvačka.

O tom, že je Dara Rolins krásnou ženou, není pochyb. K jejímu vzhledu jí však dopomohly právě malé či větší estetické úpravy. Uvádí se, že zpěvačka má upravený například nos, také si nechala udělat silikonová prsa a proti stárnutí bojuje botoxem.

Dara Rolins

Dara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla 1. ledna 2013 omilostněna.

Má dceru Lauru, jejímž otcem je Matěj Homola, zpěvák a kytarista kapely Wohnout. Pár se však v roce 2010 rozešel.