MasterChef již zná svého vítěze. Výhru si odnesl bývalý hokejista Roman Staša

Sympatický Roman byl mezi fanoušky velmi oblíbený, zatímco Pavlína se setkávala převážně s kritikou. Divákům se nelíbila její přehnaná ambicióznost, snaživost a někteří ji obviňovali z toho, že má u poroty protekci. Na oblíbenosti jí nepřidaly ani její časté hysterické výlevy či to, že byla schopná jít přes mrtvoly. To se jí ale nakonec nevyplatilo a skončila těsně před branami finále, na druhém místě.

I když sám vítěz letošního ročníku přiznal, že ho k této soutěži přivedla spíše souhra náhod, nic to nemění na tom, že se výhru opravdu zasloužil. Během soutěže na sobě totiž pořádně zapracoval a s každým kolem mohli jak diváci, tak porota, sledovat jeho zlepšení.

To, že byl Roman pro mnohé v soutěži velkým překvapením, potvrdil i jeden z porotců – Radek Kašpárek.

„Romane, vy jste pro mě největší překvapení letošního ročníku. Upřímně, na začátku bych si na vás moc nevsadil. Kolikrát po zahájení vaření jste prvních 10 minut vůbec nevěděl, co budete vařit. Potom vás něco osvítilo a vykouzlil jste skvělá jídla,“ zhodnotil jeho působení v kulinářské show.

Staša o vítězství

Sám Roman svému vítězství v soutěži zprvu nemohl uvěřit, což přiznal i krátce po vyhlášení. Následně na své stránce na Instagramu, kde jej sleduje již přes 162 tisíc lidí, zveřejnil své vyjádření k výhře.

„Vždycky jsem chtěl takovou věc zažít v hokeji. Už jako malej jsem si představoval, že zopakuju Nagano, že bude slavnej sportovní komentátor křičet nezapomenutelný hlášky jako „Staša střílí vítězný gól a otevíráme zlatou bránu“! Pak se hodně věcí změnilo a velkej hokejovej úspěch nepřišel,“ začal své povídání amatérský kuchař, který se nyní může pyšnit titulem MasterChef Česko.

Následně pokračoval tím, že to nevzdal a namířil si to v životě jinam. „Až mě nakonec souhra náhod (a odvaha po pěti pivech) dovedla k tomu zkusit soutěž MasterChef. Nejdřív jsem s avokádovýma kroketama proklouznul do TOP 16 a začala velká jízda. Jízda, kterou jsem na začátku nebral moc vážně a nechával to plynout. Jenže se mi pořád tak nějak dařilo a kluci porotci ve mně probudili talent. A nejen talent. I dost velkou touhu. Touhu vařit lepší a lepší jídla, a ještě větší touhu tu zlatou bránu @masterchefcz otevřít!“ dodal.

A právě to se mu ve včerejším (předtočeném) vysílání povedlo.

„Prožil jsem to, jak kdyby se celý finále zase odehrálo naživo. I když jsem věděl, jak to dopadne, tak jsem měl stejný nervy jako v den, kdy se finále natáčelo. Tak a teď už je to za mnou a čekání je u konce. Děkuju moc všem, kteří mě na týhle cestě podpořili v čele s mojí rodinou! Všem, kteří mi věřili a vám všem tady, kteří jste mi tolik fandili. Je to vážně krásnej pocit,“ svěřil se dojatý Roman a slíbil, že další den uspořádá na Instagramu live stream a podělí se s fanoušky o všechny své pocity.

„Děkuju vám všem a nezapomeňte: VŽDYCKY S ÚSMĚVEM A TO ŠPATNÝ UDOLEJTE DOBREM! Nejen v soutěži, ale i v životě...“ zakončil svůj post.

V neposlední řadě ještě dodal, že mu tato soutěž „popsala hodně stran v životní knize“ a všem vzkázal, ať to do toho také jdou, protože to byl fakt velký zážitek.

Připomeňme, že Pavlína a Roman se utkali nejen o trofej, ale také o půl milionu korun a degustační menu u jednoho z porotců.

Pořad MasterChef Česko

Tento pořad je v podstatě českou verzí britské soutěže se stejným názvem, v níž soutěží amatérští kuchaři. Daný pořad se vysílá na TV Nova, a to každé úterý.

První epizoda MasterChefa byla v ČR odvysílána dne 7. října 2015, a to v rámci první řady. Tenkrát se porotcování pro první dvě řady zhostili Marek Raditsch, Marek Fichtner a Miroslav Kalina.

Od třetí a čtvrté řady se ale složení poroty změnilo a Nova vsadila na nové tváře. Do poroty tak usedl michelinský kuchař Radek Kašpárek, trojnásobný vítěz ankety Zlatý kuchař Jan Punčochář a Zlatý kuchař roku 2019 Přemek Forejt.

Připomeňme, že do letošní TOP 3 jsme probojoval módní návrhář Pavel Berky, Pavlína Lubojatzky a kondiční trenér Roman Staša.