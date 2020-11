„Při zoomu je něco vidět.“ Mottlová ohromila Instagram snímkem ve spodním prádle

Když tato česká herečka, zpěvačka a modelka Barbora Mottlová zveřejní něco na svém účtu na sociální síti, stojí to za to. A tentokrát to znovu potvrdila – s fanoušky se totiž podělila o novou vyzývavou fotografii, na které je zachycena jak ve spodním prádle. Podívejte se, jak jí to sluší…