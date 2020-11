Olga Menzelová ukázala utajované dítě a pořádně to schytala od uživatelů. Jste jak Saudek, ale v sukni, vzkazují jí

Poté, co na začátku září ve věku 82 let zemřel oscarový režisér Jiří Manžel, se kolem jeho slavné rodiny vynořilo další šokující zjištění. Tenkrát se ale jedná o vdovu Olgu Menzelovou. Ta se totiž veřejně přiznala k tomu, že je matkou celkem tří dětí. Vypadá to tedy, že se jí bravurně podařilo utajit těhotenství, o kterém neměl nikdo tušení.

Zmiňme, že Olga již má, a sice jedenáctiletou Aničku a pětiletou Evičku. Za Menzela se provdala v roce 2004 a v roce 2008 se jim narodila Anna Karolína, v roce 2014 ještě Eva Maria. Otcem Aničky prý ale není Menzel.

Překvapivou novinku o narození syna Menzelová oznámila prostřednictvím sociální sítě Instagram, na které zveřejnila hned několik snímků. Na jednom z nich je dokonce obklopena svým zesnulým manželem Jiřím Menzelem, který je otcem dcery Evičky, režisérem Jaroslavem Brabcem, otcem starší Aničky, a egyptologem Miroslavem Bártou. Právě o Bártovi se v poslední době spekuluje, že je jejím novým partnerem. Olga se však k možnému novému vztahu odmítá vyjadřovat a jasně prohlašuje: „Je to soukromá věc a nemám k tomu co víc říct.“

Nicméně, tomu, že by otcem malého Alberta mohl být právě padesátiletý Bárta, nahrává i fakt, že se Menzelová v textu svého instagramového příspěvku podepsala právě i jeho jménem.

„Milí přátelé, jak jste si mohli možná všimnout, stali jsme se my a naši blízcí předmětem nevybíravého psychického lynčování a stalkování ze strany online média Expres.cz, a to jen proto, že se snažíme žít náš obyčejný soukromý život. Seznamte se: nejpronásledovanější dítě - zřejmě nejen v Praze – „Všichni vědí, že existuje, ale nikdy ho nikdo neviděl, někdo jako Yetti.” - Náš Albísek. A prosíme vás o respektování našeho práva na soukromí. Olga Menzelová a Miroslav Bárta,“ stojí v popisku.

Menzelová tímto svým přiznáním ale očividně šokovala své fanoušky a další uživatele sociálních sítí. Ti totiž na její třetí těhotenství začali okamžitě reagovat.

„Jste jak Saudek, jen v sukni.“

Dvaačtyřicetiletá filmová producentka ale svým přiznáním rozdělila lidi na dva tábory. Část z nich jí nemůže přijít na jméno a hojně ji kritizují.

„Síla… Mít umírajícího manžela a současně si pořídit dítě s jiným...“ kroutila hlavou nad celou věcí jedna uživatelka.

„Mít v dnešní době tři děti a každé s jiným mužem není nic neobvyklého... Ale být vdaná, a i přesto mít další dvě děti s jinými muži, to už bych viděla na nějakou poruchu osobnosti… A nebo výsměch panu Menzelovi...“ přispěla svým názorem další žena.

Někteří Olze vzkazovali, že je její chování hodně drsné a dost netradiční, protože na něco takového musí mít člověk žaludek.

„Je to nechutné a není to žádné hrdinství se takto prezentovat,“ kritizovali ji další.

Pár přispěvatelů dokonce nešlo pro urážky daleko – vdovu po režisérovi označovali za „rajdu“ a někteří pro ni našli i mnohem horší přirovnání.

„Určitě každého věc, jen v normálním světě by byla za štětku, v tomhle světě má obdiv! Svět se v prdel obrací,“ stěžovala si jedna uživatelka.

Komentující se také nechali slyšet, že celé její manželství s Menzelem byl zřejmě klam.

„Vodnářka, nekonvenční, jasně. Pro mě by to nebylo, doprovázet svého umírajícího muže s břichem už plným od jiného. Bylo by mi líto, že se na to musí dívat, asi bych počkala. Ale jak píší ostatní, je to vaše soukromá věc, a to by měl každý respektovat,“ vyjadřovali se další.

Lidé ji dokonce přirovnávali ke známému fotografovi Janu Saudkovi, který je známý četným i nevěrami a svou neutuchající zálibou v ženách: „Za mě hodně netradiční. A jen díky tomu, že jste ženou p. Menzela, který vás „podržel“, tak nejste okolím drbána. Jinak jste jak Saudek, ale v sukni. Krásná žena, ale nestalá. A tímto svým komentem „škemráte“ o pochopeni vštsiny lidi. Se zájmem bulváru holt počítat musíte. Jinak máte krásné děti, tak přeji hodně zdraví a krásné dětství. A ať v životě, a hlavně v dospělosti, najdou svůj klid a nemají ve vztazích stejný chaos jako vy.“

Jiní se však za Olgu postavili a radili jí, ať je silná. Stejně tak jí a její rodině přáli hodně sil, lásky a zdraví. Některé ženy jí dokonce vzkazovaly, že ji obdivují.

„Olgo, vaše privátní věc. Nereagujte na zcela marné bulvární články a komentáře. Bez reakce není akce. Žijte si svůj život, hodně štěstí vám všem,“ dodala jedna komentující.