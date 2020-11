Herec, který hrál Ramseyho Boltona v Hře o trůny, přiznal, že scéna znásilnění Sansy byla nejhorším dnem v jeho kariéře

Připomeňme, že darebák Ramsay Bolton během své svatební noci znásilnil manželku Sansu Starkovou a donutil Theona Greyjoyeho (hrál ho Alfie Allen), aby se na to díval.

„Bylo to hrozné. Nikdo tam nechtěl být. Nikdo to nechce dělat, ale pokud vyprávíte příběh, musíte to říct věrohodně. Neudělali nic senzačního ani nic podobného. Bylo to velmi, velmi těžké sledovat. Bohužel se to děje strašně a nemělo by to být. Byl to nejhorší den v mé kariéře,“ uvedl.

V rozhovoru herec uvedl, že pochopitelně nenáviděl každou minutu šesté epizody páté sezóny show, zejména proto, že lišila od fiktivního násilí, kterým je Hra o trůny známá.

„Když někomu ve filmu useknete prst, nevidíte to, a když se podíváte zblízka, je to kus plastu. Jen hrajeme, není to pravda. Pak s něčím podobným, když jste v reálné situaci, je velmi těžké se vypořádat. Byl to hrozný, hrozný den,“ dodal.

Herec využil svůj čas v izolaci ke psaní písní

35letý herec má jako vedlejší projekt skládání hudby, který dokázal obnovit během své izolace.

„Nechci, aby to bylo masivní, a skvělé na tom je to, že hudba nevyvíjí tlak. Prostě mě to baví,“ řekl novinářům.

„Doufejme, že v určitém okamžiku budu chtít nahrát další album nebo něco takového,“ dodal.

George R. R. Martin zkritizoval jednu z hlavních scén s Daenerys

V nové knize Jamese Hibberda Oheň nemůže zabít draka, byl zveřejněn rozhovor s Georgem Martinem. V něm spisovatel vysvětlil, že stále není spokojen se změnami, které byly provedeny ve scéně zobrazující svatební noc Daenerys a Khala Droga.

V Martinově knize Píseň ledu a ohně totiž obě postavy uzavřely své manželství konsensuálně, zatímco v seriálové verzi příběhu byla 14letá Daenerys naopak donucena vzít si staršího dothrackého bojovníka.

George R. R. Martin v této souvislosti položil producentům seriálu otázku:

„Proč se svatební scéna změnila z konsensuální scény svádění, která by svou vášní mohla vzrušit dokonce i koně, na brutální znásilnění Emilie Clarkeové? Nikdy jsme se o tom nebavili,“ vzkázal jim spisovatel.

„Určitě se tím scéna zhoršila, ne zlepšila,“ dodal.