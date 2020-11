Otužující se Eva Decastelo se ukázala bez make-upu. Krásná a odvážná, vysloužila i lichotky od uživatelů

To, že je zdraví na prvním místě, si moc dobře uvědomuje i oblíbená česká herečka a moderátorka Eva Decastelo. Právě proto se neustále snaží udržovat v kondici. Tentokrát se na Instagramu podělila o pár nových fotografií, na kterých se opět otužuje. Podívejte se, co měla na sobě a jak jí to slušelo.

O tom, že má Eva momentálně novou zálibu, a sice otužování, jsme psali již nedávno. Chodí se tak pravidelně koupat do studených řek. Nezapomíná o tom ale samozřejmě informovat své sledující, jak se stalo i nyní.

„Dnes jsem si na koupaní půjčila čepici od syna. A hned bylo tepleji. Teplota vzduchu 8°C a teplota vody 12°C,“ napsala ke snímkům.

Tentokrát však Eva chtěla soustředit pozornost svých fanoušků na to, co má na sobě – synovu čepici. Ta jí měla pomoci od toho, aby jí nebyla taková zima.

„Hezká koupací čepička,“ vzkazovali jí lidé a další poznamenávali: „Chybí Vám tam ty krásné vlasy, ale oči to vynahradí.“

„Krásná a odvážná,“ psali jí lidé.

Čepice sice pár uživatelů zaujala, ale více lidí se, přece jen, zaměřilo na to, jak to Evě sluší.

A milé komentáře se jen hromadily: „Jste tak krásná ženská.“ či „Správná fotka… Jak málo stačí k radosti. „

Nejvíce ze všeho však její příznivci obdivovali její odvahu.

„Hustý, to bych nedal, velký obdiv, Evčo,“ smekali před ní.

Jiní dávali najevo, jak ji obdivují a psali, že pro ně by to nebylo.

„Tak to jste dobrá, já bych tam asi nevlezl, ale asi jde o motivaci,“ zamyslel se další uživatel.

„Klobouk dolů… A ještě Vám to i sluší, fakt,“ zněl další komentář.

Některé ženy psaly, že jen to vidí, už se klepou zimou. Pár uživatelů se ale Evě svěřilo, že se také otužují nebo na tom alespoň pracují. Další část obdivovatelů se zajímala o to, jak se vlastně Eva k otužování dostala – jestli se nejprve zkoušela otužovat doma ve sprše nebo na to rovnou vlítla. „Rovnou,“ reagovala herečka a dodala, že v ledové vodě je do pěti vteřin a hned plave: „Pomalu bych to nedala.“

Eva Decastelo

Jak už to tak ale bývá, našlo se i pár rýpalů: „To je teď nějaká móda, že se herečky máchají v ledové vodě?“

Eva Decastelo, rodným jménem Aichmajerová, je česká herečka, modelka a moderátorka. Od svých 14 let se začala věnovat modelingu a natáčení reklam. Během střední školy pak poprvé odjela do Spojených států, nikoliv však jen za prací, ale především kvůli poznávání jiné kultury, jazyka, cestování.

Jako herečka se objevila především v zahraničních filmech. Nějakou dobu se dokonce živila i jako pornoherečka. Sama Decastelo ale říká, že to byl asi jen jeden rok v USA. Během své moderátorské kariéry moderovala pořad na TV Nova Snídaně s Novou a reality show Big Brother.