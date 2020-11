Pikolová se podělila o žhavou fotografii a uvedla, že nedokáže popsat ten pocit, když se ocitne na pódiu

Česká modelka Mirka Pikolová se na svém Instagramu zamyslela nad tím, za co je nejvíce vděčná a co je pro ni v tuto chvíli nejdůležitější. Zároveň se však podělila o snímek, který pořádně nažhavil nejednoho fanouška.

Když člověk dělá to, co ho baví, a ještě je to jeho práce, pak má vyhráno. Něco podobného zřejmě zažívá i tato šestadvacetiletá kráska původem z Berouna. Ta totiž uvedla, že když vyjde na stage, nedokáže ani popsat, co se v ní odehrává.

„Nedá se popsat pocit, když stojím na stage… Ať je to tanec, focení, natáčení či přehlídka, jsem nejšťastnější. Chtěla bych moc poděkovat tam nahoru za vše, jsem moc vděčná,“ napsala na sociální síti.

Poté ale doplnila, co ji pro ni v této nelehké koronavirové době nejdůležitější:

„A to nejdůležitější, že já, moje rodina a nejbližší jsme zdraví.“

Reakce na sociální síti

Zmiňme, že na snímku, o který sepodělila, má na sobě smaragdově zelené dvoudílné plavky lemované černou krajkou, které pochází od značky Relleciga. A moc jí sluší.

Modelka za tuto fotografii navíc sklidila plno pozitivních reakcí. Lidé jí vzkazovali, jak je krásná a nádherná.

„Nejkrásnější,“ stálo v jednom komentáři.

A i další lidé se vyjadřovali v podobném duchu: „Jsi sexy kočka.“

„Naše krásná princezna,“ psalo se v dalším komentáři.

Lichotky se týkaly i Mirčiné postavy a fanoušci uváděli, že má opravdu luxusní tělo. Pár jedinců se zmohlo jen na obyčejné, ale výstižné „wow“.

„Hezky jsi to napsala,“ zaměřila se jedna uživatelka na popisek u fotografie.

Mirka Pikolová

Mirka Pikolová se narodila 7. července 1994 v Berouně. Předtím, než ji život přivedl do modelingu, se Miroslava aktivně věnovala tanci ve stylu hip-hop. V roce 2005 tak dokonce vyhrála mistrovství světa, které se konalo v Německu.

Zúčastnila se také mistrovství Evropy v sólu, kde si vydobyla 7. místo.Vystupovala rovněž i v populární soutěži Tvoje tvář má známý hlas.

V roce 2011 se však Pikolová rozhodla pro soutěž krásy a byla v tom také úspěšná. Získala totiž titul Miss Roma ČR. Na prvním místě se umístila také v soutěži Miss Princess of the World a Miss Czech Press. Zúčastnila se pak Top model Of the year, Supermiss a Česká Miss, kde se probojovala do semifinále. Byla také finalistkou soutěže Miss Czech Republic 2019 a získala titul 3. vicemiss. Byla rovněž účastnicí soutěže krásy Miss Intercontinental, kde skončila v TOP 20.