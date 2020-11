Dara Rolins provokuje své sledující odvážnou fotkou. Co jí vzkázali?

Dara Rolins zveřejnila na sociální síti nový snímek, na kterém stojí na schodech a na sobě má jen černé průsvitné body, které odhaluje její vypracovaný zadeček. Zpěvačka svým sledujícím popřála dobré ráno a uvedla, že přemýšlí, v čem má dnes vyrazit ven.

Nutno podotknout, že pod fotkou se objevilo množství komentářů. Například moderátorka Michaela Ochotská zanechala Daře jen emotikonu ohně. Někteří se pak opravdu chytili Dařiny otázky a začali psát, jaké je u nich počasí.

„S výjimkou horských oblastí je na celém území zataženo nízkou inverzní oblačností a mlhavo. Teploty nízko. Takže dneska fakt na čepici,“ napsala pohotově meteoroložka Dagmar Honsová.

Jiní pak naráželi zřejmě na Dařin odvážný outfit. „Dneska dusno,“ uvedl jeden z uživatelů.

Někteří si pak všímali něčeho úplně jiného. „Nádherný zadek,“ poznamenala její fanynka. Další pak uváděli, aby si Dara na sebe nic jiného neoblékala. „Značka ideál to není, ale to, co máte na sobě, bych zakryl teplým kožíškem,“ vzkázal uživatel. „Ty běž tak, jak jsi,“ uvedl další sledující.

Nemalé peníze

„Mohla jsem vydělat statisíce, možná miliony. V tehdejší době! Všichni byli nadšení,“ dodala.

Dříve se Rolins podělila o to, čím nejvíce naštvala zpěváka Karla Gotta. Toho totiž zastupovalo vydavatelství Polydor, které následně nabídlo Daře smlouvu. A podle Dary šlo o nemalé peníze. „Jejich prapůvodní myšlenka byla, že mi rozjedou sólovou kariéru. Chtěli, abych pokračovala v nakreslené linii. Prostě pop pro starší a pokročilé. Chtěli mě navléknout do dirndlu. Pro moji pubertální hlavu naprosto nemyslitelná představa,“ vzpomínala.

Pokračovala s tím, že u podpisu smlouvy seděl Karel Gott, Ladislav Štaidl a Dara s maminkou. A právě tady učinila Dara nečekané rozhodnutí.

„Všichni se tvářili, že mi předkládají svatý grál. Navíc v západních markách. Pak jsem tam seděla já a moje máma. Nikdo nepočítal s tím, že bych řekla cokoli jiného než jedno velké ano. A já řekla: Nein. Danke schön, aber nicht,“ řekla.

Následně však dodala, že ačkoliv se nejprve hroutil s tím, že se taková nabídka neodmítá, později jí řekl, že si ji za to vlastně váží.

Dara Rolins

Dara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla 1. ledna 2013 omilostněna.

Má dceru Lauru, jejímž otcem je Matěj Homola, zpěvák a kytarista kapely Wohnout. Pár se však v roce 2010 rozešel.