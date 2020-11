Andrea Pomeje se snaží́ spojit s UFO v poněkud provokativním županu aneb kam ještě může vést lockdown

Na videozáznamu můžeme vidět nejen krasavici v poněkud provokativním županu, která hraje na handpan. Jde o perkusní hudební nástroj, jenž napodobuje objekt z vesmíru.

Vedle celebrity vidíme i nádherného pejska, který však radostí z podivné hudby neskáče.

„Lidé dělají za lockdownu divné věci. Já se třeba snažím spojit s UFO,“ okomentovala svůj kreativní výkon Andrea.

Uživatelé Instagramu se k videu vyslovili po svém.

„Krásná a vtipná, ale ten pejsek vypadá znuděně,“ napsal Jiří Brian Petera.

„Já mam též jedno a je to super na relax. Doporučuji very very good,“ poznamenala komentující s nickem evaevickaaa.

„Super, já jsem se na toto snažila hrát v Praze na Karlově mostě u nějakého pána ve stánku, nešlo mi to“ vyslovila se Moness.

„Máte dělat DJ sety online. Tak jako zahraniční DJ, aspoň bychom z toho něco měli... Ale vy byste z toho nic neměla asi co,“ přišel s doporučením Taavetti.

Podle názoru Denisy Homolkové tento hudební nástroj je boží věc.

„S přibývajícím počtem strávených dnů doma se tahle UFO hračka bude hodit jako dobrá terapie,“ uvedla.

Odchod z Kiss

Na začátku října jsme psali o tom, že Andrea Pomeje učinila rázné rozhodnutí ve své kariéře, skončila v rádiu Kiss, jehož součástí byla dva roky.

Česká DJka zveřejnila na svém účtu na sociální síti snímek v rádiu, u kterého vysvětlila, že v rádiu končí. „Přátelé moji milovaní, posluchači rádia Kiss a fanoušci Kissmanie. Z celého srdce bych vám všem chtěla poděkovat za krásné, necelé dva roky ve vaší společnosti,“ začala Andrea.

Poté pokračovala tím, že k začátku minulého měsíce bylo do éteru posláno 92 dílů a probralo se mnoho témat z hudebního světa.

„Nyní, po vzájemné domluvě s vedením rádia, jsme se shodli na tom, že nastal čas jít dál… dala jsem sem schválně tuhle ksichtící fotku, protože nejlépe vystihuje, jak většina vysílání vypadala! A teď takové vlezdoprdelkovské díky vedení a moderátorům rádia. Zbožňuju vás! Jste báječný. A hlavně, hýčkejte si tam Romana Anděla, protož on je opravdový ANDĚL. Pusu…teda vlastně #kiss,“ napsala.

V komentářích se jí dostalo slov podpory a poděkování za práci, kterou v rádiu odváděla. „Andrejko, i my děkujeme. Ať se ti daří,“ napsala moderátorka Veronika Štembera Elhotová.

Její kolega z rádia Kiss Roman Anděl, kterého Andrea i jmenovala ve svém statusu, jí v komentářích také odpověděl.

„Ukončení rádiového pořadu není koncem přátelství mezi námi. Byla jsi skvělý parťák jak v éteru, tak na akcích. Budeme ti fandit dál, Andy. Posíláme ti zasloužený, velký KISS od celého týmu.“

Andrea Pomeje

Dvaatřicetiletá Andrea Pomeje je mezinárodně uznávaná DJka. Vystupuje nejen v České republice, ale také například v Thajsku, Chorvatsku, Německu a v dalších zemích. Je také moderátorkou.

Pomeje se proslavila především svým vztahem s českým producentem, hercem a dabérem Jiřím Pomeje. Pár se v roce 2013 vzal, a Pomeje se tak stala jeho třetí ženou. Mají spolu dceru Aničku. Manželství však nevydrželo a skončilo.

Jiří Pomeje v únoru 2019 zemřel. Bylo mu 54 let, když podlehl těžké nemoci. V té době už však nebyl partnerem Andrey, což jí mnozí fanoušci vyčítali, a dokonce jí psali nenávistné zprávy, že svého manžela opustila v době, kdy ji nejvíce potřeboval.