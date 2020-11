„Jste kočka.“ Sedmapadesátiletá Blanarovičová šokovala fanoušky velkým výstřihem

Oblíbená slovenská herečka Yvetta Blanarovičová je krásná a okouzlující v každém věku. Zřejmě totiž zraje jak víno a je stále více sexy. Dokazují to i fotografie, které nedávno zveřejnila na svém instagramovém profilu. O jaké snímky se jednalo? A jak jí to na nich slušelo?

Ačkoli věk je nepřítelem mnohých z nás, u Yvetty to zřejmě neplatí. Čím je starší, tím více jí to sluší. I ve svých 57 letech se proto nemusí bát, že by nesklidila úspěch, když si na sebe vezme odvážnější šaty s hlubokým výstřihem. A právě v takových šatech je herečka zachycena na jedné ze svých posledních fotografií na Instagramu.

„Věřím, že se na příštích koncertech uvidíme,“ napsala k fotografii a dodala hashtagy #nadeje, #positivevibes a #hope.

Yvetta u snímku vzpomíná na časy, kdy svět byl ještě v pořádku a lidé se mohli jít bavit a dělat, co chtěli. To v současné chvíli bohužel není možné kvůli epidemii koronaviru a přijatým vládním nařízením. Blanarovičové ale zřejmě už celá situace leze krkem, a tak doufá, že již bude brzy za námi. A stejný pohled na věc sdíleli i její fanoušci.

„Moc vám to sluší. Musíme to vydržet snad to dlouho trvat nebude,“ vzkazovali jí.

„Už aby to bylo,“ souhlasili s ní další.

I ostatní psali, že to chce vydržet: „Moooc Vám to sluší. Bude určitě zase dobře. Jen vydržet.“

Kromě toho se objevilo ale i několik zmínek o tom, jak je Yvetta krásná. „Moc krásná fotka, Yvettko. Jste kočka,“ zněla jedna reakce.

„Yvettko, jste překrásná. Hezký den a mějte se krásně,“ dodávali další.

15 let stará fotografie

Yvetta navíc nedávno chtěla fanouškům připomenout, jak moc jí to slušelo i v mládí. Na své sociální síti tak sdílela fotografii, kterou fotila již před patnácti lety.

„Focení pro @maxmara . Vzpomínka. Je to asi 15 let dozadu. Pamatuji si, že držet se rovně ve stylovém dřepu, půl hodiny, nebyl problém, ale narovnat se, to bylo jiný kafe. Ale tvářila jsem se jakoby nic. Po celodenním focení, z kterého měla vzejít jedna fotka, jsem měla nohy jako ježek, který zdolal 100km. Krásný víkend všem,“ podělila se s fanoušky o svou vzpomínku.

A jak na tento snímek reagovali? Opět velmi pozitivně. Psali jí totiž, že je nádherná.

„Vy jste byla kočka. Jste pořád, ale tohle je wow,“ žasli někteří nad snímkem.

„Zrajete jako víno,“ podotýkali pak další.

Yvetta Blanarovičová

Blanarovičová je slovenská herečka a zpěvačka , která již dlouhá léta žije v Praze. Pokud jde o její vzdělání, má vystudovanou státní konzervatoř v Žilině a Pražskou konzervatoř.

Tato sympatická kráska si zahrála v několika filmech, přičemž ji asi nejvíce proslavila role čertíka ve filmové pohádce Princezna ze mlejna režiséra Zdeňka Trošky. Do povědomí diváků se dostala i díky roli čarodějnice Černavy v pohádce O princezně Jasněnce a létajícím ševci.

Objevila se také v oblíbených seriálech – české Pojišťovně štěstí či slovenské Ordinaci v růžové zahradě. Známá je i ze seriálu Ulice. Půvabná Slovenka ale působí také v divadle, kde byla obsazena například do několika rolí v Národním divadle a v Realistickém divadle v Praze. Věnuje se i dabingu.