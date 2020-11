Burešová vs. Pagáčová: V posledním díle pěvecké show létaly vzduchem sklenice. Tohle bylo dokonalý, vzkazují fanoušci

Vzhledem k tomu, že se Burešová nedávno potýkala s koronavirem, nemohla usednout do porotcovského křesla v soutěži Tvoje tvář má známý hlas. V pořadu ji proto zastoupila právě Pagáčová. Diváci ji tak v sobotu 24. října mohli výjimečně vidět na televizních obrazovkách.

V posledním díle této pěvecké show ale usedly v porotě již obě dvě dámy a pořádně to mezi nimi jiskřilo. O záběry z posledního dílu se nyní na své sociální síti podělila i sama Eva, která chtěla tuto příhodu svým fanouškům připomenout.

„Vztahy v této branži jsou naprosto v pořádku!“ napsala k fotografii.

A o co se vlastně jednalo? Poté, co si v Tváři jako Pink zazpívala Erika Stárková, která měla během svého vystoupení rozbít skleničku, následovalo hodnocení poroty. V něm jí ale Burešová vytkla, že se jí to příliš nepovedlo a snažila se jí vzápětí ukázat, jak se to má dělat. Schytala to ovšem hlava porotce Aleše Hámy. A právě to spustilo pěknou rozepři a podívanou mezi Evou a Patricií Pagáčovou. Patricie to totiž Evě za Aleše chtěla se slovy „Nech my mýho Hámu“ vrátit.

„To byl zase díl. Už jste mi tam chyběla,“ napsala jedna fanynka.

Porotci si tak mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je, když se vám někdo snaží o hlavu rozbít sklo.

Další podotkla, že „tohle bylo dokonalý“. Jiní zase psali, že je „vždycky zajímalo, jestli to bolí“.

„Já se na tuhle scénku koukala asi 100x po sobě,“ bavili se další.

A vypadá to, že scénka sklidila pozitivní ohlas: „Náhodou jsi hodná, žes nám to chtěla názorně ukázat!“

„Asi nejlepší díl této řady,“ poznamenávala další.

„Ty vaše obličeje. Miluju vás, holky,“ zněl další komentář.

Eva Burešová

Eva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se i do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Před rokem účinkovala v show Tvoje tvář má známý hlas. Skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v novém seriálu Slunečná. Co se týče jejího osobního života, má syna Nathaniela.

Patricie Pagáčová

Patricie Pagáčová, rozená Solaříková, je česká herečka a příležitostná moderátorka. Jako malá se proslavila rolí Aničky Studničkové v seriálu Ranč U Zelené sedmy. Velkou slávu jí však přinesl i seriál Ulice, v němž hrála Terezu Jordánovou, a to již od roku 2005. Zahrála si také v divadle (Dokonalá svatba, Doktor v nesnázích, Fantastická žena) či ve videoklipu „Naše cesty“ od Marka Ztraceného. Kromě toho moderovala pořad Jak to vidí MasterChef 2019. Letos také usedla v porotě oblíbené pěvecké show SuperStar a nově se začala objevovat i v seriálu Modrý kód.

Co se týče jejího vzdělání, vystudovala management obchodu a služeb na střední odborné škole. V roce 2009 se neúspěšně pokoušela dostat na DAMU. V roce 2015 dokončila studium humanitních studií na Metropolitní univerzitě.

Pokud jde o její osobní život, v roce 2018 začala chodit s Tiborem Pagáčem, s nímž se v lednu 2019 zasnoubila. Téhož roku v červnu se vzali.