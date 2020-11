Andrea Pomeje si postěžovala na zdravotní problémy. Cítí silnou únavu a bolesti. Příčinou jsou vnitřní démony, říká

Snímek, který Andrea umístila do sociální sítě, pořídila její dcera Anička. Ta na něm zachytila svou maminku, která spolu s přítelem Petrem Plačkem leží na rozložené pohovce a dřímá.

V popisku k fotce Andrea uvedla, že již několik týdnů řeší s Petrem „strašnou únavu, bolesti zad a hlavy“. Lze podle ní najít spoustu příčin podobného zdravotního stavu, ovšem Andrea se drží verze, že se jedná o něco úplně přirozeného.

„Hledáme různé příčiny, proč nespíme?! Jednou je to úplněk?! Jednou špatná strava?! A nebo je to proste normální??“ vyjádřila Djka svůj předpoklad.

Nedostatek energie a neustálou únavu si Andrea vysvětluje zejména stavem lidské psychiky, která podobným způsobem reaguje na stres.

„Žijeme v těžké době, plné negativních emocí, které nám vyplavují v našem diskomfortu démony. Jsme podráždění! Naštvaní! A potom vyčerpaní.. přitom je to vlastně strašně ozdravné… Právě se nám totiž objevuji všechny naše vnitřní traumata!“ píše Andrea.

„Možná jste teď ke všem moc kritičtí! Hledáte na sobě nebo vašich blízkých chyby! Možná se vám tím pokazily poprvé vztahy v rodině… ALE zdání klame. PRAVDA je jediná cesta ke svobodě!“ pokračovala.

Jediný způsob, který tedy může vést k uzdravení, je podle Andrey pouze čas a reflexe. „…Pojďme si to všechno prožít! I za cenu absolutní únavy...“ vzkazuje.

„Protože díky tomu naši dlouhodobě usídlení démoni zmizí už navždy!!!!!“ je přesvědčena Djka.

Reakce na sociální síti

A podle množství komentářů, které se následně objevily pod příspěvkem, se ukazuje, že myšlenka této krásky se uživatelům velmi líbila a spousta lidí se s ní ráda ztotožnila.

„Souhlasím, mám karanténu a prožívám to stejně, ale vše jednou skončí a člověk bude silnější a bude si snad všeho více vážit. Drž se,“ podpořil ji uživatel mpodrouzek.

„Těžká doba je, sice už, naštěstí, lidi poznali, že není tak těžká jako v tzv. první vlně nesmyslu, ale to nic nemění na tom, že spousta lidí zažívá brutálně těžké časy. A je vidět, že pro Tebe to je těžké a je super, že se dokážeš podělit a poradit nebo nasměrovat další, jak z toho vyjít jako ještě lepší člověk,“ všiml si další uživatel.

„I v tomhle počasí pomáhá jít ven, pořádně se obléknout a vyrazit do lesa, na houby, nebo dát výlet po starých tvrzích a zříceninách… Tady v okolí Poděbrad je toho spousta… Byli jsme zrovna v neděli. Nebovidy, Malešov, Vyšehořovice, zřícenina Sion, Kuncberk, Mydlovar… Fakt krásná místa. A člověka to strašně nabije a zvedne náladu. A pak spím jak dřevo,“ napsala Veronika.

Mnozí komentující také popisovali svou vlastní zkušenost s podobnými depresivními stavy a uváděli, jak se s nimi vypořádávají.

„Tělo si prostě řekne, co chce, a záleží na nás, jak se k tomu postavíme. Když ho párkrát neposlechneme, tak přitvrdí. Tak pokud to jen trošku jde, tak odpočívat a nabírat dost sil, abychom mohli bojovat s tím, co se nám připlete do cesty,“ radí jí další komentující.

Andrea Pomeje

Dvaatřicetiletá Andrea Pomeje je mezinárodně uznávaná DJka. Vystupuje nejen v České republice, ale také například v Thajsku, Chorvatsku, Německu a v dalších zemích. Je také moderátorkou.

Pomeje se proslavila především svým vztahem s českým producentem, hercem a dabérem Jiřím Pomeje. Pár se v roce 2013 vzal, a Pomeje se tak stala jeho třetí ženou. Mají spolu dceru Aničku. Manželství však nevydrželo a skončilo.

Jiří Pomeje v únoru 2019 zemřel. Bylo mu 54 let, když podlehl těžké nemoci. V té době už však nebyl partnerem Andrey, což jí mnozí fanoušci vyčítali, a dokonce jí psali nenávistné zprávy, že svého manžela opustila v době, kdy ji nejvíce potřeboval.