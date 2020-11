Během prvních hodin získal nový klip Billie Eilish téměř deset milionů zhlédnutí. Jak se vám líbí idol mládeže?

V klipu Billie Eilish pobíhá po prázdném obchodním centru, v němž nejsou ani hlídači, a bere si jídlo v různých obchodech. Poté bez problému z obchodního centra odchází s preclíkem, koblihou, limonádou a hranolkami. Zároveň se obrací na nějakého záhadného mladíka, který jí zřejmě velmi ublížil: „Tak jdi, bav se. Kašlu na to.“

Za 14 hodin po zveřejnění klip zhlédlo přes osm milionů uživatelů na YouTube, získal milion a půl lajků. V komentářích uživatelé napsali, že by se také chtěli projít po prázdném obchodním centru. Vyšlo najevo, že to byl dětský sen mnoha lidí.

Podle informací portálu Variety 22. listopadu držitelka pěti cen Grammy zazpívá písničku Therefore I am na ceremoniálu předávání cen American Music Awards. Eilish byla nominována ve dvou kategoriích.

Klip Billie Eilish na hit roku 2019 Bad Guy měl před dvěma dny dvě miliardy zhlédnutí na YouTube. Je to první podobný úspěch v kariéře interpretky.

V klipu vydaném loni v březnu vypráví Eilish o záhadném „zlém chlapci“, na konec však vyplývá, že mluví o sobě.

Výrazný a zároveň poněkud divný klip natočil režisér Dave Meyers, který pracoval dříve s Arianou Grande, skupinou Maroon 5 a dalšími interprety.

Nahrávka Bad Guy se dostala na debutové album zpěvačky When we all fall asleep, where do we go? Dostala se na první místa hitparád v Kanadě, Austrálii, na Novém Zélandu a v Rusku, později také na první příčku prestižní hitparády Billboard Hot 100.