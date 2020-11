„Rád bych tě viděl v úplně jiném programu.“ Koukalová prozradila, jak si užívá svou novou roli moderátorky

Není tomu tak dávno, co se bývalá biatlonistka Gabriela Koukalová stala novou posilou pořadu Showtime na CNN Prima News. Na sociální síti prozradila, že se na přímé přenosy poctivě připravuje. Jak reagují její fanoušci?

Gabriela Koukalová zveřejnila nový snímek na sociálních sítích, na kterém pózuje v zajímavě střižených meruňkových šatech a nechybí její pověstný úsměv od ucha k uchu.

„Těším se na Vás dnes a zítra večer opět při vysílání Showtime, hned po hlavních zprávách na CNN Prima NEWS. Každý den pilně trénuju na další přenosy, a i když je to makačka, tak zároveň psina! Přeji krásný víkend vám všem,“ uvedla.

Nutno podotknout, že Gabriela si po svém prvním vystoupení vysloužila také jistou kritiku. Některým nebyla ve své nové roli po chuti, nelíbil se jim její hlas či pusa.

A jak diváci a fanoušci Gabriely reagovali nyní? Zřejmě se jim nová tvář pořadu začíná líbit stále více a více, jelikož pod snímkem reagovali vesměs kladně. „Už se moc těším, Gabi. Showtime jsem začala sledovat kvůli Tobě. Tak ať se daří, držím palce,“ napsala na Facebooku jedna z jejích fanynek.

„Nice, ale rád bych tě viděl v úplně jiném programu,“ zněl další komentář.

Kritika se sice našla i zde, avšak v menší míře než dříve. Nejčastěji se uživatelům nelíbila tetování, kterými se Gábina pyšní. „Ty kérky jsou katastrofální, to asi dělaly děti v družině – a to mám tetování moc rád,“ uvedl jeden z uživatelů. Jiná uživatelka pak souhlasila: „Jste moc hezká, jen škoda, k šatům to tetování moc nesedí.“

Jiní pak Koukalové vzkazovali, aby se nedala případnou kritikou odradit.

„Moc vám fandíme, celá rodina. A přejeme hodně štěstí a nedejte se odradit.“

Gabriela Koukalová

Gabriela Koukalová (rozená Soukalová) je bývalá česká reprezentantka a dvojnásobná stříbrná medailistka z Olympijských her 2014 v Soči v biatlonu. V roce 2017 se stala prvním biatlonistou, který vyhrál českou anketu Sportovec roku v kategorii jednotlivců, a popáté se umístila v elitní desítce nejlepších českých sportovců.

Poslední závody absolvovala na jaře 2017, v další sezóně nestartovala kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům a ke sportu se nevrátila ani v následujícím ročníku. V květnu 2019 oficiálně oznámila ukončení své sportovní kariéry.

Co se týče jejího soukromého života, v září Koukalová potvrdila, že se rozvádí. Jako partneři se s manželem podle jejích slov rozešli již před několika měsíci a žádost o rozvod je tak jen formalitou.