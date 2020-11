Miminko, káva a pohoda: Cibulková okouzlila fotografiemi jejího dnešního života

Snímek s miminkem dojal četné sledující sociální sítě.

„Pět měsíců bezpodmínečné lásky,“ zní popis k fotografii, na níž vidíme šťastnou maminku se synem.

Fanoušci hvězdy emotivně okomentovali příspěvek.

„Takový klid vychází z fotky,“ napsala Veronika Kosorínová.

„On je úplně jako andílek a samozřejmě i maminka je krásná,“ zhodnotila příspěvek uživatelka s přezdívkou Lulu.

„Nádherné foto, tolik lásky a něhy," zareagovala Gabriela Sojčáková.

„Rozkošný je malý... i maminka,“ uvedla uživatelka Zandza.

Další víkendové foto také potěšilo fanoušky sportovkyně.

„Moje nedělní pohodička s @nespresso.sk a jejich úplně první organická káva,“ napsala ke snímku.

Více než káva na uživatele zapůsobila tepláková souprava Cibulkové.

„Oblečení sladěné s kávou, super,“ neskrývá nadšení Martina Delestaing.

„Sladěná, káva i tepláky,“ uvedl stejný názor Roman Janošec.

„Nádherná barva soupravy,“ vyslovila se Zdeňka Honza Černý.

Dominika Cibulková se před nedávnem stala maminkou. Porodila svého prvního synka Jakuba letos 14. června.

Začátkem listopadu 2019 právě v den křtu své knihy třicetiletá vítězka Turnaje mistryň z roku 2016 Cibulková ohlásila, že končí svou profesionální kariéru.

„Po dlouhém přemýšlení, rozhovorech a podpory ze strany mé rodiny, přátel a mého týmu jsem dospěla k rozhodnutí, že se nevrátím do soutěžního kolotoče. Je to moment, který mě naplňuje tolika pocity - smutkem, strachem z neznámého, ale i nadšením z toho, co mi život přinese v budoucnosti,“ napsala tehdy Cibulková na Instagramu.

„I v knize se píše o tom, jaké to bylo těžké rozhodnutí. Těším se na svůj nový život,“ dodala někdejší čtvrtá hráčka světového žebříčku.

Cibulková získala osm titulů WTA ve dvouhře.