Česká Julia Robertsová ve Slunečné? Hvězda seriálu zveřejnila fotografii své kolegyně

Brodská nešetřila i dobrými slovy na její adresu. Nechybělo ani poděkování za inspiraci.

„Denisa Nesvačilová ...slunce ve Slunečné!!! Jak já jsem z tý holky pafff!!! To že je krásná je jasná věc!“ neskrývá své emoce herečka.

Brodská popsala Nesvačilovou jako neuvěřitelně milou, skromnou, empatickou, chytrou a zároveň pokornou osobnost.

„Holka, která si ze sebe umí udělat srandu, talentovaná a prostě boží!, Moje milá, buď pořád taková jaká jsi!!! Inspiruješ mě!!!! A za to ti děkuji!!!“ zdůraznila autorka příspěvku.

Uživatelé instagramu rovněž dali své kladné hodnocení.

„Denise se úplně všude, v každém filmu, na všech fotkách, smějí oči. Působí opravdu jako sluníčko,“ zareagovala uživatelka s nickem Lin.

„To je super, že dnes ještě jsou tak fajn holky a je fajn je mít poblíž sebe,“ vyslovila se Mária Wagnerová.

Nechybělo porovnání Denisy s holywoodskou hvězdou.

„Vlasy, oči, úsměv... Julia Roberts,“ uvedla Radana Čapková.

„Připomíná mi Juliu Roberts. Krásná,“ konstatovala Jana Adamková.

V říjnu jsme psali o tom, že další hvězda seriálu Slunečná Eva Burešová měla pozitivní test na koronavirus. Tehdy zazněla otázka, je natáčení oblíbeného seriálu v ohrožení?

„Ano, je to pravda. Eva Burešová je pozitivní. Z celého týmu je ale jediná. Všichni herci totiž pravidelně podstupují testy na covid-19. Do karantény zatím musel jeden kameraman, který s ní byl v posledních dnech v přímém kontaktu,“ sdělila šéfka lifestylového PR Zuzana Brzáková s tím, že natáčení seriálu není rozhodně v ohrožení.

To potvrdil i PR koordinátor seriálu Josef Ducký. „Její obrazy se přesouvají, až bude mít po karanténě. To by mělo být za deset dní. Jinak se točí, protože jsme to právě i díky různým opatřením zachytili včas. Teď navíc měli herci čtyři dny volno, takže nepřišli do kontaktu,“ řekl, podle něhož není vysílání seriálu rozhodně v ohrožení.

„Všechny díly pro tento rok máme již natočené a točíme už leden,“ vysvětlil Ducký.