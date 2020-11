Eva Burešová a MeToo? Hvězda seriálu Slunečná promluvila o sexuálních návrzích

V rozhovoru Eva prozradila, že na začátku své herecké kariéry si prošla i jistou nepříjemnou zkušeností. „Dostala jsem takovou nabídku, ale samozřejmě jsem ji odmítla,“ uvedla Eva a dodala, že šlo o jedinou její takovou zkušenost.

„Ta nabídka byla přes zprávu a byla napsaná tak, aby to nevypadalo, že jde jenom tady o tohle… Kdybych řekla rovnou tomu člověku, hele, zbláznil ses, mám tě nahlásit? Tak řekne, hele, já jsem to myslel úplně nevinně. Bylo to tak šikovně podaný…“ řekla Eva s tím, že to dál neřešila.

Vysvětlila, že z této nabídky měla docela smíšené pocity a její reakce byla pro ni zvláštní. „Je zvláštní, že jsem nakonec já přemýšlela, jak mu odepsat, aby se neurazil. Ale napsala jsem to slušně, že mám partnera a že si nemyslím, že by bylo v pořádku, abych někam jela a s tím člověkem tam a tam…“

S odstupem času se však zkušenosti Eva směje. Zkonstatovala, že na danou premiéru se kvůli tomu zřejmě nedostala. A ačkoliv podle svých slov možná přišla o nějakou příležitost na poli umění, alespoň neztratila svou sebeúctu.

„Mohla jsem se pak na sebe podívat do zrcadla. Já bych nikdy nic takovýho neudělala, nikdy, nikdy, nikdy. Jsem ráda, že mám svoje role, dík tomu, že pracuju odmalička, že na sobě dřu, a ne proto, že jsem tam někde něco vyváděla na nějaké chatě…“ řekla.

V pořadu přiznala, že ale takový přístup tehdy nepovažovala za něco zvláštního. Naopak vysvětlila, že takových příběhů slyšela už relativně hodně. „Jseš herečka, takže možná dostaneš nabídku od nějakýho producenta nebo někoho… Brala jsem to, že to k tý branži patří,“ sdělila.

Dodala, že si ale nemyslí, že takové zážitky mívají jen herečky, resp. že se to objevuje jen v této branži. Konstatovala, že nabídky dostávají ženy kdekoliv na úřadě nebo v obchodě. „Je to všude, protože to tak nějaký chlapi prostě mají. Ale je správně, že se o tom mluví,“ řekla.

Eva Burešová

Eva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se i do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Před rokem účinkovala v show Tvoje tvář má známý hlas. Skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v novém seriálu Slunečná. Co se týče jejího osobního života, má syna Nathaniela.