Válka matek na Instagramu Simony Krainové. Podívejte se, co tyto uživatelky zvedlo ze židle

Zprvu nevinná a úplně obyčejná fotografie vyvolala vášně. Důvodem se totiž stal popisek, který Simona ke snímku uvedla.

„Moji blbečci milovaní,“ napsala česká topmodelka k fotografii, na níž jsou zachyceni oba její synové, Max a Bruno, v mikinách u moře.

Reakce na sociální síti

A právě slovo „blbečci“ se stalo kamenem úrazu. Lidem se totiž nelíbilo, že Simona své syny označuje nadávkou.

„Blbečci?“ reagovala překvapeně na oslovení jedna uživatelka. Simona jí však vzápětí odpověděla: „ANO, blbečci… Nějaký problém? Pokud ano, můžete najít profily ukázkových mamineček a nepohoršovat se tady… Ať nemáte kopřivku. Hezký den.“

„No, zrovna šťastné oslovení vlastních dětí to tedy není!“ souhlasila další maminka.

A ani další neviděli na oslovení nic hezkého, i když to Simona zle nemyslela: „Ne, není jasné, jak to myslí. Blbeček je neuctivé, je to ponižující, je to nadávka a nic jiného!!!“

Velké množství fanoušků se však Simony zastalo: „Simi, nic si z lidí nedělej. Užívej každou chvíli, každou hodinu, každý den. Neboť malí jsou jen krátkou dobu a ani se nenaděješ a budou z nich dospěláci.“

„Zase tady někteří perlí. Ti malí blbečci jsou úžasňáci, kteří se umí tak krásně smát. Moc mě kluci baví právě proto, jací jsou – normální, šikovní, vše chtějí vyzkoušet, ať jsou kdekoliv, jako tito malí blbečci. Dělají a umí. Simi, jste milující máma, která ví a umí, tak co řešit,“ podporovali ji další.

Spoustu komentujících se také vyjadřovalo k dlouhým vlasům, kvůli kterým si mnozí Simoniny syny pletou s holčičkami. Stále se totiž objevovaly komentáře tohoto typu: „Krásná děvčátka.“ či „Pěkné holčičky, vypadají jako dvojčátka.“

Z tohoto důvodu někteří modelce doporučovali, ať syny nechá ostříhat. „Panebože, už je ostříhejte. Vypadají vážně jak děvčata. Strašné.

„Krásní kluci, ale ostříhaní by byli úplně nádherní,“ souhlasila další.

Část fanoušků ale zastávala opačný názor. „Nestříhat!!!!!! Krásné vlasy mají, i já bych takové chtěla,“ zastávala jiný názor další uživatelka..

„Max je anděl a Bruno ďábel,“ vyjadřovali svůj názor další.

Jiným byl ale účes Simoniných synků ukradený a modelce vzkazovali, že má krásné děti. „Šikulky! Pózování mají po Vás!“ všimla si jedna komentující.

A pár zmínek padlo i o tom, že kluci rostou jako z vody: „Teda, ti se vytáhli…“

Simona Krainová

Simona Krainová je česká topmodelka, ředitelka a patronka modelingové soutěže Czechoslovak TopModel, moderátorka a příležitostná herečka. V roce 2010 se podruhé vdala za podnikatele Karla Vágnera (syna hudebníka Karla Vágnera), s nímž má dva syny – Maxe a Bruna. Dříve byla provdaná za českého moderátora a muzikálového herce Bořka Slezáčka.

Vidět jsme ji mohli v takových filmech, jako jsou například Byl jednou jeden polda, a to ve všech třech dílech, Dvojníci, Vybíjená či Rodinná pouta. Za zmínku stojí, že pokaždé ji musela nadabovat herečka Ljuba Krbová, a to kvůli jejímu výraznému ostravskému akcentu.