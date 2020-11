Leoš Mareš si pro svou ženu přichystal překvapení. Tak tohle už je i na mě moc, vzkazují mu fanoušci. Video

Známý český moderátor Leoš Mareš vyrazil se svou manželkou Monikou na dovolenou na kouzelné Maledivy. Společně si tak užívají pohody, sluníčka a odpočinku. To však není vše – aby Leoš svou manželku ještě více uspokojil, připravil si pro ni romantické překvapení. O co šlo?

Západ slunce, vítr ve vlasech, šumění moře, horký písek a bosé nohy – scéna jako z romantického filmu. Přesně takové překvapení si však pro svou ženu připravil Leoš Mareš. A fanoušci mohli jenom závidět.

„Překvapení. Nejkrásnější večeře… @monikamaresova více ve stories…,“ napsal Leoš k videu, které se objevilo na jeho instagramovém profilu.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Leoš Mareš (@leosmares)

Na jedné z pláží totiž Leoš nechal pro svou lásku nachystat večeři při západu slunce a pak také relax zónu v podobě deky a spousty polštářů. A vypadá to, že nejen Monika, ale i příznivci tohoto páru byli zcela u vytržení.

„Krása, normálně nikomu nic nezávidím, ale toto fakt závidím. Užívejte té krásy naplno,“ reagovali vzápětí.

„No, tak tohle už je i na mě moc… Dokonalost,“ žasla další uživatelka.

A i další se pod fotografií rozplývali: „Leoš je gentleman. Dokonalé, překrásné,romantické překvapení. Monika má štěstí.“

Spousta fanoušků tak psala, že je to nádhera, super nebo bomba. „Ráj na zemi,“ dodávali.

„To je nádhera,“ podotýkali jiní a ostatní se přidávali: „To je sen.“

Jiní se zase nechali slyšet, že Leoš s Monikou mají krásný život. „Vy umíte žít,“

„To je prostě neuvěřitelně krásné, všechno. Díky, že se tam můžu s vámi podívat a kochat se,“ dívala se na věc z jiné stránky jedna uživatelka.

„Ježíši, to je romantika! Krása, užijte si to a milujte se! Mám to doma třicet let a věřte, funguje to!“ svěřil se pak jeden fanoušek.

Dovolená u moře tedy zřejmě manželům svědčí. Na Maledivách je totiž opravdu nádherně.

Leoš a Monika Marešovi

Leoš Mareš je český moderátor rádia Evropa 2, herec a zpěvák. Moderoval show Talentmania, pěveckou soutěž Česko Slovenská Superstar, dále například X Factor či Hlas Československa. V letošním ročníku SuperStar usedl do křesla poroty. V roce 2018 se oženil s Monikou Koblížkovou. Na podzim 2018 nazpíval upravenou verzi písně „Být stále mlád“ s Karlem Gottem a z duetu se stal hit.

Natočil také čtyři alba, na kterých se nacházejí mimo jiné i duety s Martinou Balogovou či Terezou Kerndlovou. Sám sebe nepovažuje za zpěváka. V roce 2015 měl svou vlastní talk show a zúčastnil se s Katarínou Štumpfovou soutěže České televize StarDance.

Monika Marešová (rozená Koblížková) se narodila v roce 1981 a pracovala jako stylistka a módní redaktorka, například v časopise Story. Proslavila se zejména vztahem s Marešem. Pár se seznámil v roce 2015 na svatbě svých kamarádů – stylisty Filipa Vaňka a Antonína Petrskovského. O pár let později o tom dokonce složil píseň, kterou věnoval Monice k narozeninám.

Leoš a Monika spolu často točí a sdílí vtipná videa, kterými pak společně baví uživatele Instagramu.