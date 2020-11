„Proč mám pocit, že už nejsi ta šťastná Darinka?“ Rolins znepokojila fanoušky novým snímkem

I když Dara většinou své fanoušky novými příspěvky potěší, někdy se stane výjimka. A takovým případem je i fotografie, na které se Dara vyfotila zblízka, po ránu a bez make-upu.

„Dobré ránko, světě,“ napsala zpěvačka k fotografii.

Uživatelé sociální sítě si tak na tomto snímku, na němž je zpěvačka zachycena s rozpuštěnými a rozcuchanými vlasy v bílém tričku s potiskem, dokázali najít hned několik pro a proti. Fotografie tedy vzbudila rozporuplné reakce.

„I po ránu moc sluší,“ povzbuzovali ji.

Někteří uváděli, že to Daře takhle moc sluší a obdivovali to, jak vypadá bez make-upu. „Copak je to tady za krásnou holčinu?“ ptali se někteří.

V komentářích se následně objevovaly názory, že je to opravdu krásná fotka a že je Dara „stále krásná a nestárnoucí“.

„Tak ti to sluší nejvíc, Daro,“ ozývali se jiní.

Nicméně, našlo se ale i pár kritiků, kteří si neodpustili připomínky k jejímu vylepšenému vzhledu. Často přitom naráželi na její nos.

„Jackson,“ nebral si servítky jeden uživatel.

A i další se ptali napřímo: „Co máš s nosem?“

„Nechci být hnusná, ale tohle už není Dara, tohle jsou už velké úpravy v obličeji. Škoda, taková hezká ženská jste byla,“ myslí si další.

Pár uživatelů dokonce zpěvačce napsalo, že by si měla připustit stáří a stárnutí: „Já to nechápu, že se takhle někdo pojebe. By s Dádou Patrasovou mohly udělat duet. Bože. To si teď jako myslí, že je hezká? Copak nos… Celkově ta huba. Kéž by si ženy připustily stáří. Tohle je jak gumový panák,“ podělil se o svůj kritický názor další.

„Dobré ránko, Darinko. Dnes ti jde z očí smutno. Jindy se usmívat nemusíš a z výrazu očí ti hraje hudba. Dnes to tak není… Pomazli si psíčka nebo Lolinku a dušička bude hned veselejší,“ uvedla další fanynka.

Mimo to se ale našlo i několik zmínek o tom, že Dara. „Trochu smutný pohled,“ všimli se někteří.

A i dalším to nedalo spát. „Proč mám pocit, že už nejsi ta šťastná Darinka?“ ptali se.

A co na říkáte na fotografii vy? Líbí se vám?

Dara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla 1. ledna 2013 omilostněna.

Má dceru Lauru, jejímž otcem je Matěj Homola, zpěvák a kytarista kapely Wohnout. Pár se však v roce 2010 rozešel.