Anička Slováčková slaví úspěch: Zvítězila nad nemocí a dostala se mezi 12 oceněných v anketě Czech Social Awards

Vypadá to, že krušných časům Aničky Slováčkové snad odzvonila. Herečka a zpěvačka totiž může slavit několik úspěchů, a to jak v osobním, tak pracovním životě. Kromě toho, že konečně zvítězila nad rakovinou, se nyní pyšní i novým oceněním.

Slováčková se na svém instagramovém profilu podělila o to, že si letos vysloužila cenu Czech Social Awards. Sama byla velmi překvapená a dojatá.

„Tyjo… Já moc nevím, co říct. Vždycky jsem si představovala jak přebírám Oscara, nebo Slavíka, nebo třeba Masterchefa a jako dítě jsem si před zrcadlem zkoušela různý děkovný řeči a tak... Akorát jsem vždycky stěží vyhrála 10. místo v bowlingu,“ začala vtipně svůj příspěvek herečka.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený 𝓐𝓷𝓷𝓪 𝓙𝓾𝓵𝓲𝓮 𝓢𝓵𝓸𝓿𝓪𝓬𝓴𝓸𝓿𝓪 (@anna_julie_slovackova)

Pokračovala tím, že se nyní ale vše stalo skutečností, protože nyní reálně jednu takovou cenu dostala.

„A musím říct, že rovnou tak krásnou... Být mezi 12 oceněnými v anketě Czech Social Awards jako jeden z nejvíce inspirativních lidí na našich sociálních sítích... Waaaau... Ještě o to víc jsem v šoku, protože mě ani nenapadlo, že by někoho napadlo pro mě hlasovat nebo být vůbec nominována... Děkuji vám.. Udělali jste mi radost...“ rozněžnila se Anička na síti.

„A je to každý z nás, kdo by si takové ocenění zasloužil.. (Asi bych teď nejradši udělala to stejný, co Lindsay Lohan ve filmu Protivný sprostý holky, kdy vyhrála královnu plesu, ale korunku nalámala a rozházela do davu, protože si ji všichni zasloužíme nosit) a hlavně pak ti, kteří opravdu předávají svůj ne často úplně růžový příběh a přesto nad světem nezanevřeli a prožívají každý den s pokorou, nebojí se nabídnout pomocnou ruku, jsou pracovití a k životu, práci a lidem přistupují s láskou v srdci... Vy jste pro mě hrdinové!“ rozpovídala se.

Zároveň svým sledujícím ale poděkovala za to, že právě oni, dobří lidé, jsou tou největší inspirací pro ni samotnou.

V závěru postu pak poděkovala všem ostatním oceněným a všem, kteří se na udělování ceny podíleli.

Czech Social Awards

Připomeňme, že letos se konal již osmý ročník Czech Social Awards. Vzhledem k pandemii byla ale poprvé po sedmi letech jména oceněných oznámena jen přes internet. Za sdílení důležitých společenských témat, informací i zábavy na sociálních sítích bylo letos oceněno 12 osobností, respektive profilů, neboť vyhrály i dvě dvojice. Mezi držitele tohoto ocenění se tak řadí nejen Slováčková, ale také Richard a Karin Krajčovi, Ester a Josefina, Petr Ludwig, Karel Kovář alias Kovy, Petr Mára, Dominik Feri, Anna Šulcová, Jitka Nováčková, Anežka Chudlíková alias Not So Funny Any, Roman Staša a Iva Pazderková.

Anička a rakovina

Připomeňme, že pětadvacetiletá zpěvačka a herečka si na svůj mladý věk zkusila již mnoho. Byla jí totiž diagnostikována rakovina prsu a musela i na operaci, při které jí lékaři nádor odstranili.

I přes náročnou a dlouhou léčbu rakoviny ale tato kráska nikdy nepřestala věřit, že se vyléči a vše bude zase dobré. A tak se i stalo – zpěvačka má konečně léčbu za sebou!

„Já jsem to zvládla asi i díky tomu, že jsem se snažila si rakovinu nepřipouštět. Dochází mi to vlastně až teď zpětně, v tu chvilku jsem měla v hlavě jen to, že musím bojovat,“ uvedla nedávno Slováčková.

Anna Julie Slováčková

Celou dobu přitom sdílela svou cestu za uzdravením s fanoušky na Instagramu a dělila se i o fotografie. A co jí vlastně vpomohlo?

Tato mladá a talentovaná žena je česká zpěvačka, herečka a moderátorka pořadů pro děti. Pokud jde o její původ, Slováčková pochází z umělecké rodiny, jelikož je její matkou česká herečka a moderátorka Dagmar Patrasová, a otcem saxofonista a hudební skladatel Felix Slováček.

Od malička se věnovala hudbě a zpěvu, ale také jazykům. Jako dítě účinkovala v pořadech své maminky a zahrála se také v pohádce Zimní královna. Již ve třech letech vyhrála konkurs a v následujících pěti letech propůjčila hlas Krtečkovi výtvarníka Zdeňka Milera na audionahrávkách. Působila i jako televizní reportérka dětského pořadu KiWi Junior, účinkovala v několika muzikálech a objevuje se i v několika hrách v divadle Semafor.

Diváci ji mohou znát i z 2. řady soutěže Tvoje tvář má známý hlas, které se zúčastnila v roce 2016. Nyní působí také v seriálu Ordinace v růžové zahradě 2, kde hraje zdravotní sestru. Následně se stala sólistkou hudebního projektu Film Music Tour, kde společně s Milanem Peroutkou, Moravia Brass Bandem a Chuheiem Iwasakim objeli několik českých měst.. Zároveň je jednou z moderátorek hudebního pořadu Mixxxér show na TV ÓČKO. Slováčková má také svou pop-rockovou kapelou Aura, se kterou vydala několik singlů.