Plesl v pořadu Podtrženo, sečteno: Čínské laboratoře vyvíjely covid, aby zlikvidovaly 168 hodin ČT

Nedávným hostem pořadu Podtrženo, sečteno, který moderoval Luboš Xaver Veselý, se stal šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl. Ten s Veselým probral spoustu témat, mezi než patřila například cesta Martina Nejedlého do Ruska, Česká televize, ODS a mnohé další. Co všechno zaznělo?

Hned v úvodu se Xaver Veselý ptal, co Plesl říká na to, že v Praze i přes zákaz minulý týden otevřeli hospodu. Šéfredaktor známého deníku podotkl, že podle něj takových hospod funguje spousty. Argumentoval tím, že lidé mají žízeň a chtějí se družit. „Je to pro ně dlouhé,“ říká.

V této souvislosti padla zmínka i o nedávném incidentu exministra zdravotnictví Romana Prymuly či šéfa poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska. Podle Plesla totiž ti, kteří nejvíce vyčítají, sami nejraději pijí. „Ten (Kalousek, pozn. red.) přece měl úplně hysterický záchvat z pana Prymuly, a potom si zašel na pivko do hospody na Vinohradech,“ připomněl. Zmínil se také o tom, že nyní žije na vesnici, kde vidí, že se lidi hodně navštěvují a společně pijí. Nejde přitom podle něj o „občanskou neposlušnost“, jak uváděl Xaver, ale spíše o žízeň.

Pokud jde o koronavirus, má jisté obavy z toho, že epidemie nekončí. O Vánocích se totiž podle jeho slov lidé budou stýkat ještě víc. „Já se bojím, že to bude dlouhé jaro. Dlouhá zima, dlouhé jaro,“ poznamenal.

ČT opět v hledáčku

Pozornosti neunikla ale ani Česká televize, která se v pořadu řešila právě v souvislosti s koronavirem. Kvůli nákaze totiž byl do karantény poslán nejen produkční tým 168 hodin, ale také moderátor Tomáš Drahoňovský. Vypadá to tedy, že kvůli nákaze je nyní pořad v ohrožení a zřejmě se nebude vysílat. A jak to vidí Plesl?

„Všichni lehli. Konečně se tím vysvětluje to čínské spiknutí. Že ty čínské laboratoře vyvíjely covid, aby zlikvidovaly 168 hodin ČT. To je hlavní varianta, pravdivá. Je to spiknutí proti Noře,“ podotýká s jistou nadsázkou.

Xaver Veselý mu však nabízel jiné teorie o tom, že koronavirus je Babišovo dílo, aby mohl zavřít divadlo Na Jezerce, jak uvedl v minulosti herec Jan Hrušínský.

„Možná divadlo Na Jezerce fungovalo jako testovací králík a teď to naostro pustili do 168 hodin,“ bavil se Plesl.

Následně dotyční debatovali o tom, že je zvláštní, že v celé ČT není nikdo, kdo by za tým zaskočil. I na to měl ale Plesl odpověď – dle něj totiž v televizi „není nikdo tak dobrý“, aby to dokázal. „Tam je důležité know-how a odbornost, a to samozřejmě nikdo nemá takovou odbornost,“ dodal.

Následně radil Xaverovi, aby si na Radě ČT pozval na kobereček šéfa zpravodajství a zeptal se ho, proč nemá k dispozici žádné náhradníky. Na to moderátor odpověděl: „Víte, co já udělám? Až teď dovysíláme, já tam zavolám, že jim na neděli půjčím Bobošíkovou, tady z XTV.“

Nicméně, v závěru tohoto tématu oba popřáli týmu pořadu brzké uzdravení a mírný průběh nemoci.

„Víme, že je to loterie, na každém se to podepisuje trošku jinak, já doufám, že přežijí a budou moci vysílat, protože o čem bychom se tady bavili,“ poznamenal Plesl.

Cesta prezidentova poradce do Ruska

Tématem se stala také nedávno cesta prezidentova poradce Martina Nejedlého do Ruska. Právě kvůli této cestě požadoval český ministr zahraničí Tomáš Petříček po Hradu vysvětlení.

„Tak já myslím, že pan Nejedlý létá do Moskvy poměrně často. Má dobré vztahy v Kremlu a rád tam létá, tak já nevím, jaké vysvětlení ministr Petříček požaduje. Na Hrad je hodně přísný. Hrad je na něj také přísný. Takže je to vzájemné. Poradce prezidenta, má-li od něj nějaký úkol, tak do Moskvy letět může. A pokud jsem dobře četl, tak vysvětlení je, že tam odjel dojednávat nějakou schůzku mezi ruským prezidentem a českým prezidentem,“ vyslovil svůj názor na věc.

A co ODS?

Plesl ale nechápal, co chce Petříček vysvětlit, když se obecně ví, že Nejedlý létá řešit svou agendu do Moskvy často a rád. Narážel také na to, že se v ČR ví, že Pražský hrad nemá Tomáše Petříčka rád a on nemá rád Hrad.

Následně přišla řeč i na ODS. Zde bylo na pořadu dne zejména hlasování o snížení daně z příjmu. Oba přítomní se dotkli Petra Fialy a jeho výroku, že ODS nehlasovala s ANO, ale Babiš hlasoval s nimi. A co si vlastně Plesl o šéfovi ODS myslí?

„On bojuje jako politiolog, ne jako politik,“ uvedla a dodal, že nechápe, že se Fiala nechává lehce zatlačovat do kouta.

Tím narážel zejména na to, že prakticky hned po vytvoření koalice s lidovci a TOP 09 se Fiala dostal do sporu s Miroslavem Kalouskem o snížení daní. Nechápe tedy, proč se předseda ODS nechal Kalouskem zatlačit do kouta, když „Kalousek je v podstatě politická mrtvola“.

Další člen ODS, který si získal pozornost Veselého a Plesla, byl řeporyjský starosta Pavel Novotný. Ten se totiž nedávno nechal slyšet, že jej jeho strana potřebuje. Nicméně šéfredaktor MF Dnes je přesvědčen o tom, že ODS Novotného nepotřebuje. Řeporyjský starosta totiž podle něj hodnoty strany nereprezentuje a je spíše „Pirát v dresu ODS“. Navíc si dělá z ostatních straníků legraci.

„Takhle je tahat za fusekli, to je neuvěřitelná věc,“ poznamenal a dodal, že Novotný dělá vše pro to, aby ho ze strany vyloučili.