„Kde se dají koupit?“ zaznělo poté, co Koukalová ukázala výsledky své tvorby

Známá biatlonistka Gabriela Koukalová je všeobecně nadaná. Po významných úspěších, kterých dosáhla ve velkém sportu, ji začala lákat literatura, což vyústilo tím, že vydala knihu. Tím to však neskončilo.

Tentokrát celebrita zveřejnila video, na němž prezentuje své šperky.

„Chci Vám představit svou autorskou kolekci šperků, kterou jsem navrhla pro firmu Praqia,“ uvedla.

Podle jejích slov kolekce obsahuje tři řady. Přiznala, že z 90 % se jedná o ruční práci a největší inspirací byla pro ni příroda.

„Příprava nám trvala posledních několik měsíců. Snad se vám bude líbit. Chci moc poděkovat všem lidem, kteří se jakkoliv podíleli na realizaci a zanechali tak na kolekci svůj otisk,“ stojí v příspěvku sportovkyně.

Návrhářské schopnosti Koukalové zhodnotili sledující. Soudě podle některých poznámek už má Gabriela zaručené zákazníky.

„Krásné, kde se dají koupit?“ dotazuje se Urszula Krzywoń.

„Vypadají opravdu moc hezky,“ uvedla Kateřina Kašová.

„Ty náušničky inspirované přírodou jsou naprosto skvělé a hlavně netradiční. Už vím, co si budu přát k narozeninám,“ vyslovila se Tereza Kolaříková.

Pánové však přišli s praktičtějšími úvahami.

„Krásné, ale prvně nájem, jídlo, oblečení a pak to, bez čeho se asi obejdeme...Ale nebráním se milované ženě něco koupit, pokud by o to stála...“ okomentoval Milan Ampeg Jičínský.

Gabriela Koukalová

Gabriela Koukalová (rozená Soukalová) je bývalá česká reprezentantka a dvojnásobná stříbrná medailistka z Olympijských her 2014 v Soči v biatlonu. V roce 2017 se stala prvním biatlonistou, který vyhrál českou anketu Sportovec roku v kategorii jednotlivců, a popáté se umístila v elitní desítce nejlepších českých sportovců.

Poslední závody absolvovala na jaře 2017, v další sezóně nestartovala kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům a ke sportu se nevrátila ani v následujícím ročníku. V květnu 2019 oficiálně oznámila ukončení své sportovní kariéry.

Co se týče jejího soukromého života, v září Koukalová potvrdila, že se rozvádí. Jako partneři se s manželem podle jejích slov rozešli již před několika měsíci a žádost o rozvod je tak jen formalitou.